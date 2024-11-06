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高雄跨區專盯打烊攤販多次下手行竊 通緝犯被捕收押

中央社／ 高雄6日電

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高雄苓雅區福建街一處攤販15萬貨款上月16日遭竊，警方歷經半個月調查，鎖定梁姓竊盜通緝犯陸續在高雄各區行竊，昨天上午順利在前鎮區緝捕到案，檢方訊後聲押獲准。

警方調查，30歲鄭姓攤販老闆上月16日上午9時許報案，指當天凌晨原本準備新台幣15萬元現金貨款放在攤子內，但竊嫌卻在不久後趁鄭男不在時，上前偷走所有貨款及1支手機；警方獲報後，立即擴大調閱周遭、沿線監視器畫面追查。

高雄市警察局苓雅分局今天上午指出，警方近期陸續接獲民眾通報多起竊盜案，專案小組經蒐集資料比對，鎖定50歲梁姓竊盜通緝犯，且發現梁嫌陸續於前鎮區、新興區、鳳山區、苓雅區等地區行竊，針對結束營業後攤販、飲料店下手竊取財物。

警方經持續擴大調閱監視器畫面，鎖定梁嫌行蹤，昨天上午8時53分於前鎮區三多三路緝捕梁嫌到案，全案詢後依違反竊盜罪嫌移送高雄地方檢察署偵辦，檢方訊後向高雄地方法院聲請羈押獲准。

苓雅分局呼籲，民眾個人財產受法律保護，任意侵占、竊取等行為，將遭受法律處罰；警方也將請轄區派出所及偵查隊針對案內路段加強巡邏，以防止類似情事發生。

監視器 竊盜 通緝

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