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桃園老阿嬤身有異狀躺巷口奄奄一息...嚇壞路人 警查是這原因

聯合報／ 記者曾增勳／桃園即時報導

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桃園市平鎮區福林里長彭士益今天早上在臉書貼文指該里某巷口，躺有一名老阿婆被紙箱蓋著，她口鼻纏膠帶、脖子綁繩子，引起警方和居民震驚。警方表示，緊急調閱監視器發現78歲阿嬤久病厭世，未有其他外力介入，家屬緊急送醫，目前生命穩定。

彭士益在臉書貼文表示，他一早接到電話，有人躺在巷口，他前往發現老阿婆被紙蓋著，掀開發現她膠帶纏口鼻、脖子捆綁繩子，他見老阿婆似有生機，鬆開膠帶、取出鼻子塞的棉花，剪開繩子，通報119求助送醫。彭的PO文發出後，引起居民震驚議論，119將老阿婆緊急送醫、警方介入調查。

平鎮警方表示，這位老阿嬤罹患肝癌末期擴散，年紀太大無法接受化療，經調閱視器發現，老阿嬤並無外力介入，疑因體力不支，走至巷口躺下，奄奄一息，里長通報由家屬陪同送醫，目前生命恢復穩定。

警方查訪下，老阿嬤、家屬表示，老阿嬤因為癌末擴散，年紀太大無化進一步化療治療，身體狀況不好，產生久病厭世心理，因體力不支暈倒，家人陪同送醫後生命恢復穩定。

彭士益稍早也發文說明，警方已調閱監視器及訪查親友查證，該年長婦人因久病厭世，澄清並無他殺之嫌，希望各位民眾勿驚慌，桃園平鎮治安平穩，請親愛市民勿擔心。

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平鎮區福林里長彭士益PO老阿婆口鼻纏膠帶、脖子綁繩子躺巷口，震驚警方和居民。圖／取自彭士益臉書
平鎮區福林里長彭士益PO老阿婆口鼻纏膠帶、脖子綁繩子躺巷口，震驚警方和居民。圖／取自彭士益臉書

肝癌 阿嬤

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