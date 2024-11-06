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影／高雄轎車停車突開車門 擊落機車女騎士
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高雄王姓男子昨天在路邊停車，疑未留意車旁正有機車通過，一打開車門，令騎機車的顏姓婦人撞上他的車門，摔得人仰馬翻，婦人摔到快車道上，幸好後方沒車輛駛來才撿回一命。確實肇事原因由警方調查。
昨天上午，王姓男子（61歲）駕駛轎車在高雄市鳳山區武慶二路與漢慶街口停車，顏姓婦人（61歲）騎機車由漢慶街右轉武慶二路，遇王姓男子突然打開車門，顏婦閃避不及，擦撞王男的車門，人車倒地。
顏婦撞王男的車門，瞬間摔往快車道上翻滾倒地，手腳擦挫傷，幸好當時車道上沒車輛隨後而來，否則後果不堪想。
警、消據報到場，將顏婦送往國軍高雄總醫院急救，已無大礙。由救護車送往802醫院檢查。警方對雙方酒測，都無酒精反應。警方呼籲駕駛人停車開車門，應二段開車門，須先注意後方有無車輛駛來再打開車門，維護自身與他人安全。
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