盜刷知名超市1百多萬 竟是向駭客買個資盜刷94人信用卡

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卓姓男子向駭客購買信用卡個資，涉在知名連鎖超市網購平台，盜刷94人信用卡，購買100多萬元的大批奶粉、食品及保健品，再低價販售牟利，轉售商品電子票券QRCODE給丁姓男子，讓丁男到超市領取商品，台北地檢署偵結依詐欺、偽造文書、贓物罪起訴起訴2人。

檢方指出，卓男涉向大陸駭客「閃電」以每筆人民幣85元至300元不等代價，購買1300多筆信用卡資料，2022年2月14日至3月2日在超市網購平台上盜刷94人的信用卡，購買奶粉、食品、保健品價值約100多萬，其中提領了許多商品電子票券QRCODE。

檢方認為，丁男知悉卓男在蝦皮賣場上販售低價商品多為盜刷信用卡的商品，涉收受贓物購買卓販售的奶粉，取得QRCODE後，至3家超市門市取貨，或透過卓男傳送QRCODE給外送員，直接送貨至指定地點，支付不知情的外送員載運一次報酬2500元至3000元。

檢方查出，丁男在1個多月期間率續匯款9萬餘元到卓男的人頭帳戶。全案連鎖超市發現網購平台上，密集時間有多筆異常交易報案，警方持搜索票搜索卓、丁、謝等人住處，查扣信用卡資料及手機，追出卓男盜刷94人信用卡、1家超市、2家銀行受害。