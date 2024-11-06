獨／二弟涉詐、全家欠債被強制執行 布丁三姐弟近況曝光

8年前因家貧販賣布丁躍上媒體版面的蔡姓「布丁三姐弟」，傳出二弟最近染毒甚至成為詐騙集團車手，臉書有網友稱二弟「借錢完就跑路」，記者今走訪當年三姐弟租屋處，早已人去樓空，騎樓信箱都是法院通知信，鄰居則稱很久未見姐弟一家人，不清楚近況。

上月中旬網路陸續有網友分享二弟照片，照片中他拿著身分證及疑似本票等票據拍照，貼文稱「小時候跟著家人裝窮騙社會大眾跟我們布丁三姐弟買布丁，現在更調皮了，愛吸毒，愛約砲，借錢完以後就跑路」，引起網友熱議。

本報記者查證，三姐弟成年後，姐姐生活單純，與男友一起經營網路商城，雙方過得甜蜜。但二弟、么弟疑走歪路，網友爆料吸毒、涉詐的二弟，去年底曾於雙北、桃園等地涉入詐騙被法辦，今年5月也被三民一警分局逮過，案件均在偵查、審理中。

8年前「布丁三姐弟」因家貧與阿嬤販賣布丁養家引起網友同情，姐弟與阿嬤在三民區某處二樓租屋，並將租屋處當成布丁工廠出貨，當時引爆網友愛心，熱烈捧場。

如今8年過去，記者今走訪原租屋處，一樓信箱塞滿法院通知文書，騎樓柱子還有房東貼的告示，稱樓上租客已因欠租於今年10月20日搬離，此屋已無人，未經同意禁止進入。附近鄰居則稱很久沒看到蔡姓姐弟一家人，不清楚他們近況，從信箱塞滿信件來看，應該很久沒出現了。

「布丁三姐弟」因勤奮養家躍上媒體版面，後來因穿著潮牌、使用高檔手機，被網友質疑濫用愛心，當時阿嬤還出面闢謠，最後布丁生意也因評論滿滿而終止。

今年7月，高雄地院一件本票裁定，內容指三姐弟共同在前年11月簽發59萬元本票，但僅還款2萬多元，還有56萬4211元未清償，融資公司因此聲請強制執行獲准，相對人為蔡姓三姐弟。