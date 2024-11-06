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台南騎士突見犬隻竄出閃避不及傷重不治 飼主過失致死判6月

聯合報／ 記者邵心杰／台南即時報導

台南陳姓男子所飼養犬隻，前年1月7日8時許突自安南區城西街路旁竄出並快速橫越道路，蔡姓男子騎機車閃避不及衝撞犬隻，機車失控倒地滑行，蔡重創醫急送醫，同年10月26日傷重不治，他一度坦承犬隻是他所養的，但又翻供，目擊者出面作證，法官認他犯過失致死罪處6月。

檢警調查，案發時，蔡男機車失控倒地滑行，頭部外傷併顱內出血、左側鎖骨、肩胛骨、左側第一至九肋骨骨折、左側氣血胸等傷害，經緊急送醫救治，經施以左側胸管置放術、左鎖骨開放復位併內固定術後，2月21日轉入一般病房，隔天因呼吸衰竭轉入加護病房，4月11日再轉院呼吸照顧病房，同年10月26日併發呼吸衰竭及凝血功能異常、續發低血溶休克不治。

陳於第一次警詢時，向員警坦承涉案犬隻是他飼養，沒有項圈，沒有繫繩索，大約飼養6個月。10個月後第二次警詢時翻異前詞，改稱犬隻非他所飼養。

經檢察官勘驗案發當時監視器錄影畫面，員警至現場時，詢問陳的家人且再度確認，狗是陳養的。

目擊者說，他當時騎車去買早餐回來，看到該住處對面有一隻狗，他前面有一輛轎車，他離這輛轎車還有點遠，對方開得有點慢，原本打算要超車，就聽到「碰」一聲；他發現被害人很面熟，就聯絡被害人的女兒，過沒多久被害人的女兒來了，就問說那隻狗是誰的，從被告住處走出來的那個女生就說是他們家養的，之後就把狗抱回他們住處前面。

蔡的女兒證稱，她去到現場，她爸就在等救護車來，後來他上救護車後，她就去現場瞭解，她見到這名女子後，問她為何妳家的狗沒綁，對方回答說家中長輩要餵牠吃東西，要把牠放開，她還說狗的主人去監理站，當天還有跟隔壁鄰居打聽，鄰居說他們家的狗都沒有在綁，且當時在醫院時，媽也說這隻狗曾經追過她至少3次。

台南地院說，依動保法及道路交通安全規則等，對於所飼養寵物犬應為防護措施負有注意義務，對於如何防止行經道路之人生命、身體安全免遭該侵害也負有客觀注意義務。

合議庭審酌，陳因疏未注意將所飼養犬隻牢固拴綁或為其他適當控管措施，致其飼養管領犬隻隨意在道路行動並突然自路邊奔出穿越道路，使被害人見狀不及反應，撞擊該犬隻導致受傷致死，使家屬與被害人自此天人永隔，也使家屬承受喪失親人莫大苦痛。

又斟酌陳平時放任犬隻在外遊蕩過失情節，並考量迄今仍矢口否認犯行，不知反省，更未能與被害人家屬成立和解，認他犯過失致人於死罪處6月，可易科罰金，可上訴。

台南地院審酌，陳男因疏未注意，致其飼養管領犬隻隨意在道路行動並突然自路邊奔出穿越道路，使蔡男見狀不及反應，撞擊該犬隻導致受傷致死，法官認他犯過失致死罪處6月。圖／本報資料照
台南地院審酌，陳男因疏未注意，致其飼養管領犬隻隨意在道路行動並突然自路邊奔出穿越道路，使蔡男見狀不及反應，撞擊該犬隻導致受傷致死，法官認他犯過失致死罪處6月。圖／本報資料照

失控 鄰居

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