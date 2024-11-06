影／台中民間救護車時速破百撞上 警籲鳴笛非絕對路權
台中市中、西區醫院密集，今年起已發生5件民間救護車車禍，包括時速破百撞上轉彎車驚悚事故，警方特別向業者告知，依法規救護車僅有優先路權，而非絕對路權，不代表開啟鳴笛就能橫衝直撞，也呼籲民眾避讓勤務中的救護車，以免事故。
台中市警局第一分局指出，轄內中、西區多處交通要道，加上人口聚集且醫療機構密度高，包括衛福部台中醫院、澄清綜合醫院、林森醫院，以及仁愛之家附設靜和醫院等4間，鄰近的北區、南區也有中國醫藥大學及中山醫學大學附設醫院。
一分局統計，今年至今中、西區一共發生5件民間救護車交通事故，其中一件於當時在三民路、公館路口車禍，該民間救護車甚至是以時速破百公里，穿越十字路口時和正要轉彎的車輛碰撞，力道之大釀遭撞的自小客車轉了近180度。
警方說，救護車車禍除可能再釀用路人傷亡，還會耽誤原本的救護任務，救護車行經路口仍應減速查看來車，其他用路人聽聞救護車的警號也要避讓。
而根據道路交通管理處罰條例規定，救護車輛僅有優先路權，而非絕對路權，另非遇緊急任務，不得開啟警鳴器及警示燈。
警方同時也赴間淯晏救護車公司，除向救護車司機宣導以上交通法規，也重申「行經路口務必減速查看有無來車」、「防禦駕駛」等觀念，告知司機並非開啟警鳴器與警示燈就能橫衝直撞，駕駛救護車仍有注意其他行人及車輛的安全義務。
第一分局長鍾承志表示，駕車途中聽到救護、消防等車輛警鳴聲，應立即避讓執行緊急任務車輛優先通行，以確保黃金救援時間，若不立即避讓者，依道路交通管理處罰條例第45條，處車輛駕駛人3600元罰鍰，並吊銷駕駛執照。
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