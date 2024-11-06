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台中市今年詐騙財損128億...每小時就有3.45件詐騙
警政署從今年9月開始，以「打詐儀表板」公布全台各地詐騙案件數據，讓國人掌握詐騙案件概況，台中市警局今公布，今年1月至10月，台中市有2.5萬餘件的詐騙案件，財損高達128億元，平均每小時會發生3.45件詐騙，市警局也製作「全民防詐手冊」，提升市民的的反詐意識。
台中市警局統計，今年1月至10月間，台中市有2萬5409件詐騙案，財損金額有128億976萬餘元，換算平均每小時台中市發生3.45件詐欺案，平均每件詐騙財損167萬元；若以行政區統計，以北屯區、西屯區、南屯區及大里區為案件高發地區，得見詐騙案件確實嚴重影響及戕害市民生活，造成極大財產損失，
台中市警局分析，另就詐騙手法分析，台中市民易發生的前三名高發案件手法，包括假（交友）投資、解除分期付款（假買家騙賣家）及假網拍等三類，其中值得市民關注的是假（交友）投資，該手法不管件數或財損皆位居各類手法首位，今年台中市被害人在假投資、交友的詐騙案，損失已有101億9520萬元，占財損總額將近8成。
警方提醒，詐騙集團經常偽造名人投資廣告，誘騙被害人加入投資群組，一系列「養、套、殺」手法，坑殺被害人，台中市一名洪姓市民就是中了詐騙集團陷阱，看到詐團控制後台的APP資料，以為不斷獲利而入金，後來才發現被騙，已損失8000多萬，欲哭無淚。
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