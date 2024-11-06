影／越南移工路邊遊蕩見警竟拔腿狂奔 新莊警追捕百米逮人
新北市新莊警方前天巡邏行經化成路時發現1名男子形跡可疑，警員上前欲盤查時，不料男子竟拔腿狂奔。警員追捕跑了約百米後終於將該名男子攔下，經查發現男子是失聯2年的26歲越南籍移工陳男，詢後依入出國移民法解送移民署新北市專勤隊。
據了解，新莊分局頭前派出所警員前天（4日）晚間8時許巡邏行經新莊區化成路時，發現路邊有1名男子形跡可疑。警員趨前欲盤查時，該名男子見警方接近竟拔腿狂奔逃逸。警員見狀立即展開攔截圍捕，但該名男子仍持續奔逃。
警員追趕約100公尺後終於將男子攔下，經查詢後發現該名男子是逃逸的26歲月男及移工陳姓男子，據了解陳男2020年12月來台，一開始中壢工作，但2022年9月被通報失聯。陳男隨後自行找工作，前天遊蕩至新莊時被警方查獲。警方詢後將陳男依入出國移民法解送移民署新北市專勤隊等待遣返。
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