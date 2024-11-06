影／越南移工路邊遊蕩見警竟拔腿狂奔 新莊警追捕百米逮人

新北市新莊警方前天巡邏行經化成路時發現1名男子形跡可疑，警員上前欲盤查時，不料男子竟拔腿狂奔。警員追捕跑了約百米後終於將該名男子攔下，經查發現男子是失聯2年的26歲越南籍移工陳男，詢後依入出國移民法解送移民署新北市專勤隊。

據了解，新莊分局頭前派出所警員前天（4日）晚間8時許巡邏行經新莊區化成路時，發現路邊有1名男子形跡可疑。警員趨前欲盤查時，該名男子見警方接近竟拔腿狂奔逃逸。警員見狀立即展開攔截圍捕，但該名男子仍持續奔逃。