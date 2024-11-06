影／高雄攤販屢遭竊 市場中第三隻手原來是這身分

高雄市苓雅區市場攤商10月中旬遇竊，遭宵小偷走攤位貨款15萬元。警方追查半個月，昨天查獲涉案的梁姓男子，發現他是竊盜通緝犯，且曾四處狂偷，依竊盜罪嫌將他移送法辦，檢察官對他聲押獲准。

據了解，梁姓男子（50歲）於10月16日凌晨潛入高雄市苓雅區福建街市場，涉嫌偷走鄭姓攤商（30歲）準備放攤位廚房的貨款15萬元及1支手機，天亮後，鄭發現放貨款的背包不翼而飛，向苓雅警分局報案，警方擴大調閱相關監錄系統，追查梁上君子。

警方比對相關影像及資料，確認梁姓男子涉案，且發覺他也因涉竊盜案正通緝中，並曾在高雄市前鎮、新興、鳳山、苓雅等地，針對多家攤販、飲料店行竊，員警正查緝他當中。