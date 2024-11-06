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八旬老翁獨自外出未歸 暖警伸援30分鐘神速尋獲
台南市86歲呂姓老翁輕微失智症，昨天下午2點多獨自外出多時未歸，未攜帶手機，他的兒子相當著急，在住家附近都遍尋不著老父親蹤影，擔心發生危險，急忙向市警二分局海安所求助，所幸經員警調閱監視器，順利於30分鐘內在南門路上找到老翁，讓他平安與家人團圓。
台南市警二分局海安所警員陳冠霖、陳信叡，調閱監視器查明老翁去向，同時也派遣警力於轄內各處尋找老翁身影，昨天下午4點30分在中西區南門路上找了呂姓老翁。老翁身體無大礙，見到警方直說想回家，陳信叡一句：「您放心，警察會陪伴您回家」，讓呂姓老翁開心上巡邏車回到派出所，家屬見到呂後牽緊他的手安心離開。
※ 有失能失智照顧需要，請撥打1966長照服務專線
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