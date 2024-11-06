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苗縣苑裡民宅廚房突冒火 男癱坐藤椅成焦屍

聯合報／ 記者吳傑沐／苗栗即時報導

苗栗縣苑裡鎮客庄里一間民宅昨天下午5點多發生火警，消防人員獲報後出動5車9人前往滅火，發現起火點在民宅廚房內，火勢猛烈卻局限在一處人體身上，經迅速撲滅火勢，藤椅上一具男焦屍呈坐姿，研判是自焚案件，確切起火原因仍有待調查釐清。

由於事發地點距離苑裡鎮鬧區不遠，有多輛消防水車及救護車到場，當時因人來車往，道路交通一度封閉，引發關注；消防人員指出，發現男子遺體時，已經全身焦黑、無意識、脈搏，明顯死亡。

據了解，44歲死者與母親及爺爺三人同住，疑長期情緒不佳，轄區警方則表示，獲報後前往調查，案發現場初步排除有外力介入，將針對遺留跡證及家屬證詞，以便釐清男子死因，後續將報請苗栗地檢署檢察官相驗。

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事發地點距離苑裡鎮鬧區不遠，有多輛消防水車及救護車到場，當時因人來車往，道路交通一度封閉，引發關注。圖／民眾提供
事發地點距離苑裡鎮鬧區不遠，有多輛消防水車及救護車到場，當時因人來車往，道路交通一度封閉，引發關注。圖／民眾提供

廚房 消防人員 爺爺

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