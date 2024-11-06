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忘拉手煞車 北市公車撞進騎樓

聯合報／ 記者李奕昕邱書昱周湘芸／台北報導

大都會客運蔡姓司機昨駕駛公車返回北市松德站休息，停車後離開，公車向後滑行撞進超商前騎樓。記者李奕昕／翻攝
大都會客運蔡姓司機昨駕駛公車返回北市松德站休息，停車後離開，公車向後滑行撞進超商前騎樓。記者李奕昕／翻攝
北市松德路昨發生公車倒退滑行，撞進便利商店騎樓事故，公車動彈不得。調查發現，蔡姓司機駕駛公車返回松德站休息，因忘記拉手煞車肇事。交通局長謝銘鴻要求以最高標準裁罰3萬，大都會客運發表聲明致歉，將檢討場站停車作業流程。

警方調查，35歲蔡姓司機昨中午駕駛277路公車返回松德路大都會客運松德站休息，進入辦公室；12時30分左右公車向後滑行，從車站出入口斜坡離開，橫越松德路衝向對向車道超商，卡在騎樓。

公車尾及騎樓天花板嚴重毀損，超商及隔壁酒品專賣店大門也受損。公車上沒有乘客，無人傷亡。

信義警分局交通分隊員警酒測，發現蔡未酒駕。蔡稱，停車熄火打空檔，拉手煞車下車進辦公室，返回發現公車衝進騎樓。

大都會客運表示，將負起修繕責任。總經理李建文說，員工教育訓練時，有詳盡訂定臨停等標準作業流程，一定要拉手煞車才能下車，未來會通盤檢討。交通局說，將要求業者提檢討報告，並對駕駛員加強教育訓練。

公車 教育訓練 騎樓

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