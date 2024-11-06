聽新聞
0:00 / 0:00

高仿車牌 3個月賣600單

聯合報／ 記者陳宏睿／台中報導

刑事局智財大隊破獲不肖業者與對岸合作，推出「高仿版」假車牌，連梅花烙印、雷射籤都仿冒。記者陳宏睿／攝影
刑事局智財大隊破獲不肖業者與對岸合作，推出「高仿版」假車牌，連梅花烙印、雷射籤都仿冒。記者陳宏睿／攝影
假車牌氾濫，有大陸假車牌業者找張姓、紀姓男子擔任在台窗口，推出「高仿版」假車牌，防偽梅花烙印、雷射標籤都有，三個月有六百人下單；刑事局最近陸續收網，帶回張男、紀男與廿名客戶，依偽造文書罪嫌送辦。

警方表示，該集團靠假車牌不法獲利約四八○萬元；二成買假車牌的客人，曾涉及毒品、詐欺、暴力案件，不排除有人利用假車牌從事不法，將擴大追查。

刑事局智財大隊接獲檢舉，對岸偽造車牌業者在網路平台ＩＧ取名「小麗」，接受台灣客人透過網路洽詢、下單，再統一由對岸出貨；因台灣需要收款窗口，「小麗」找苗栗某汽車修配廠四十一歲張姓業者、新北市無業廿四歲紀姓男子，提供帳戶給客人匯款，二人收錢後再用通訊軟體微信匯到對岸。

警方發現，業者製造、出貨都在對岸，透過網路平台投放廣告，以ＬＩＮＥ與買家聯繫，再由在台嫌犯收取訂金、收款，再把錢轉到對岸，由業者在對岸製作假車牌後寄出交貨。

警方調查，假車牌每面價格六千至一萬元，因警政署下令嚴查假車牌，業者不斷升級技術，推出具備防偽梅花烙印、雷射標籤「高仿版」，肉眼不易辨識；從今年五月至八月，估計已賣給六百多名客戶。

警方今年八至十月，陸續前往新北、桃園、苗栗、台中及彰化等地抓人，除逮捕張、紀二人，也帶回購買假車牌的廿名客戶，全依偽造文書罪送辦。

其中台中市郭姓男子遭搜索時，住處還被查獲十六包毒咖啡包和封口機、果汁粉等贓證物，一併依毒品罪送辦，檢方以八萬元交保。

假車牌 網路

延伸閱讀

訓練5百警力分析虛擬貨幣洗錢 刑事局科偵搶旗實戰演練

全國警察科偵競賽登場 高雄、台南及刑事局勝出

假車牌有「高仿版」台業者與對岸合作升級 刑事局逮人

刑事局統計10月份前五大詐騙案類 假投資仍高居榜首

相關新聞

高仿車牌 3個月賣600單

假車牌氾濫，有大陸假車牌業者找張姓、紀姓男子擔任在台窗口，推出「高仿版」假車牌，防偽梅花烙印、雷射標籤都有，三個月有六百...

廣角鏡／中橫地標牌樓被撞毀

中橫公路花蓮入口處牌樓佇立64年，木製橫梁「東西橫貫公路」是太魯閣國家公園著名地標，也是歷史建築，挺過無數強震、颱風天災...

忘拉手煞車 北市公車撞進騎樓

北市松德路昨發生公車倒退滑行，撞進便利商店騎樓事故，公車動彈不得。調查發現，蔡姓司機駕駛公車返回松德站休息，因忘記拉手煞...

海象差油難抽 野柳擱淺貨輪洽動態定位系統工作船支援

中國大陸鈺洲啟航貨輪在野柳岬海岸擱淺，工程人員昨登船完成抽油前置作業，但因海象差，至今仍未抽油。工程團隊今天說，已洽談目...

影／畫面曝光！男騎士闖紅燈攔腰撞上公車 全身多處傷送醫

高雄42歲林姓機車騎士今晚7時許，騎車行經橋頭區成功路時，因闖紅燈迎面撞上公車車側，警消獲報後到場緊急將林男送醫，急救後...

婦騎車被同向大貨車輾過 警方會勘彰化死亡車禍地點

彰化市彰鹿路與線東路口昨天下午發生一起死亡車禍，一輛大貨車由線東路右轉到彰鹿路時，與同向的機車碰撞，騎機車的8旬婦人摔倒...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。