高仿車牌 3個月賣600單

刑事局智財大隊破獲不肖業者與對岸合作，推出「高仿版」假車牌，連梅花烙印、雷射籤都仿冒。記者陳宏睿／攝影 假車牌氾濫，有大陸假車牌業者找張姓、紀姓男子擔任在台窗口，推出「高仿版」假車牌，防偽梅花烙印、雷射標籤都有，三個月有六百人下單；刑事局最近陸續收網，帶回張男、紀男與廿名客戶，依偽造文書罪嫌送辦。

警方表示，該集團靠假車牌不法獲利約四八○萬元；二成買假車牌的客人，曾涉及毒品、詐欺、暴力案件，不排除有人利用假車牌從事不法，將擴大追查。

刑事局智財大隊接獲檢舉，對岸偽造車牌業者在網路平台ＩＧ取名「小麗」，接受台灣客人透過網路洽詢、下單，再統一由對岸出貨；因台灣需要收款窗口，「小麗」找苗栗某汽車修配廠四十一歲張姓業者、新北市無業廿四歲紀姓男子，提供帳戶給客人匯款，二人收錢後再用通訊軟體微信匯到對岸。

警方發現，業者製造、出貨都在對岸，透過網路平台投放廣告，以ＬＩＮＥ與買家聯繫，再由在台嫌犯收取訂金、收款，再把錢轉到對岸，由業者在對岸製作假車牌後寄出交貨。

警方調查，假車牌每面價格六千至一萬元，因警政署下令嚴查假車牌，業者不斷升級技術，推出具備防偽梅花烙印、雷射標籤「高仿版」，肉眼不易辨識；從今年五月至八月，估計已賣給六百多名客戶。

警方今年八至十月，陸續前往新北、桃園、苗栗、台中及彰化等地抓人，除逮捕張、紀二人，也帶回購買假車牌的廿名客戶，全依偽造文書罪送辦。

其中台中市郭姓男子遭搜索時，住處還被查獲十六包毒咖啡包和封口機、果汁粉等贓證物，一併依毒品罪送辦，檢方以八萬元交保。