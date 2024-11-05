海象差油難抽 野柳擱淺貨輪洽動態定位系統工作船支援

中國大陸鈺洲啟航貨輪在野柳岬海岸擱淺，工程人員昨登船完成抽油前置作業，但因海象差，至今仍未抽油。工程團隊今天說，已洽談目前風電工程使用，具動態定位系統統（Dynamic Positioning System）的工作船支援，早日開始抽油。

鈺洲啟航貨輪10月31日凌晨擱淺在野柳岬海岸，船上裝載247噸重油、37噸柴油和6280公升滑油，各界憂心油料外洩汙染海洋。

交通部航港局和承保的保險公司會商善後方案，因為海象不佳，海事工程人員直到昨天才登上鈺輪，完成堵漏作業，並巡檢油櫃並未受損。由於油孔浸泡在海中，工作平台船也因海浪拍打搖晃，昨天無法用吊臂將發電機等施工機具送上貨輪，無法抽油。

工程人員說，今天擱淺現場海域海象更差，待命一天無法作業。進入東北季風季節後，海象很難平穩，因此正在洽商風電業使用具動態定位系統的工作船支援，早日抽油。如果能順利抽油，預估3天就能抽完鈺輪的油料。