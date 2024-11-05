聽新聞
0:00 / 0:00
海象差油難抽 野柳擱淺貨輪洽動態定位系統工作船支援
中國大陸鈺洲啟航貨輪在野柳岬海岸擱淺，工程人員昨登船完成抽油前置作業，但因海象差，至今仍未抽油。工程團隊今天說，已洽談目前風電工程使用，具動態定位系統統（Dynamic Positioning System）的工作船支援，早日開始抽油。
鈺洲啟航貨輪10月31日凌晨擱淺在野柳岬海岸，船上裝載247噸重油、37噸柴油和6280公升滑油，各界憂心油料外洩汙染海洋。
交通部航港局和承保的保險公司會商善後方案，因為海象不佳，海事工程人員直到昨天才登上鈺輪，完成堵漏作業，並巡檢油櫃並未受損。由於油孔浸泡在海中，工作平台船也因海浪拍打搖晃，昨天無法用吊臂將發電機等施工機具送上貨輪，無法抽油。
工程人員說，今天擱淺現場海域海象更差，待命一天無法作業。進入東北季風季節後，海象很難平穩，因此正在洽商風電業使用具動態定位系統的工作船支援，早日抽油。如果能順利抽油，預估3天就能抽完鈺輪的油料。
動態定位系統具備感測器監測水流、風速、船體姿態，再由控制電腦依數據計算船隻受力與移動方向傳送至推進器，由電腦控制朝特定方向推進，抵銷船隻外力，讓船舶維持在定點。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言