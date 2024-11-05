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海象差油難抽 野柳擱淺貨輪洽動態定位系統工作船支援

聯合報／ 記者邱瑞杰／新北即時報導

中國大陸鈺洲啟航貨輪在野柳岬海岸擱淺，工程人員昨登船完成抽油前置作業，但因海象差，至今仍未抽油。工程團隊今天說，已洽談目前風電工程使用，具動態定位系統統（Dynamic Positioning System）的工作船支援，早日開始抽油。

鈺洲啟航貨輪10月31日凌晨擱淺在野柳岬海岸，船上裝載247噸重油、37噸柴油和6280公升滑油，各界憂心油料外洩汙染海洋。

交通部航港局和承保的保險公司會商善後方案，因為海象不佳，海事工程人員直到昨天才登上鈺輪，完成堵漏作業，並巡檢油櫃並未受損。由於油孔浸泡在海中，工作平台船也因海浪拍打搖晃，昨天無法用吊臂將發電機等施工機具送上貨輪，無法抽油。

工程人員說，今天擱淺現場海域海象更差，待命一天無法作業。進入東北季風季節後，海象很難平穩，因此正在洽商風電業使用具動態定位系統的工作船支援，早日抽油。如果能順利抽油，預估3天就能抽完鈺輪的油料。

動態定位系統具備感測器監測水流、風速、船體姿態，再由控制電腦依數據計算船隻受力與移動方向傳送至推進器，由電腦控制朝特定方向推進，抵銷船隻外力，讓船舶維持在定點。

中國大陸載重平台船鈺洲啟航貨輪在野柳岬海岸擱淺，今天因海象不佳，仍無法登輪抽油。資料照片／航港局提供
中國大陸載重平台船鈺洲啟航貨輪在野柳岬海岸擱淺，今天因海象不佳，仍無法登輪抽油。資料照片／航港局提供

航港局 野柳

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