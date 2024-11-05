快訊

選前賀、川民調緊咬！美國大選投票開跑 紐時：贏家不排除「決定性大勝」

何時能知道…究竟是川普或賀錦麗勝選？ 2大因素決定

資深導演朱鳳崗驚傳病逝「享壽78歲」 曾為還2000萬負債不惜當保全

工人安裝門窗高處摔落昏迷 高市府勒令停工並開罰

中央社／ 高雄5日電

張姓工人今天在高雄左營區一處透天建物安裝門窗時，不慎從4公尺高處摔落，疑頭部受創、昏迷，目前生命跡象穩定；高市勞工局已勒令停工，依法最高可處雇主新台幣30萬元罰鍰。

高雄市警察局左營分局指出，53歲張男下午4時13分許在左營區新上街一處透天建築物施工，在2樓窗台作業時不慎摔落1樓地面，頭部疑受創、意識昏迷，經救護人員協助送醫急救，目前狀況穩定，但仍昏迷中，需觀察24小時。

高雄市政府勞工局表示，初步調查為雇主對勞工使用合梯跨站高度4公尺窗台，從事門窗安裝作業時，未使勞工確實使用安全帶、安全帽及其他必要防護措施，導致發生墜落職災，違反職業安全衛生法第6條第1項規定，勞檢處已勒令現場停工，將裁處雇主3萬至30萬元罰鍰。

勞工局呼籲，事業單位針對高度2公尺以上有發生墜落之虞作業場所，應確實採取相關防止墜落防護措施，以保障作業勞工安全。

勞工局 雇主 高雄市

延伸閱讀

財劃法吵不休 高市府：高雄承擔全國20%碳排量

因應碳費徵收 高市府邀學者演講輔導企業自主減量

高市府遭控「私設刑堂取供」中階主管身心受創提退休

風災後上班大遲到 新北勞工局呼籲不扣薪、不扣全勤：非勞工所願意

相關新聞

影／畫面曝光！男騎士闖紅燈攔腰撞上公車 全身多處傷送醫

高雄42歲林姓機車騎士今晚7時許，騎車行經橋頭區成功路時，因闖紅燈迎面撞上公車車側，警消獲報後到場緊急將林男送醫，急救後...

疑內輪差視線死角…台中聯結車撞同向機車 女捲車底遭輾斃

台中市南屯區五權西路、環中路今下午發生死亡車禍，藍姓男子駕駛聯結車右轉時疑內輪差視線死角，撞上騎機車的王姓女子釀對方捲入...

與母借住宮廟13歲少年遭虐打 宮主夫妻持棍凶殘打人畫面曝

新北市淡水一間宮廟發生嚴重虐童案，與母親借住在宮廟的13歲少年常遭宮廟人員虐打。日前該宮廟胡姓女宮主與周姓男子竟以幫少年...

婦騎車被同向大貨車輾過 警方會勘彰化死亡車禍地點

彰化市彰鹿路與線東路口昨天下午發生一起死亡車禍，一輛大貨車由線東路右轉到彰鹿路時，與同向的機車碰撞，騎機車的8旬婦人摔倒...

北市實驗教育機構16歲女學生墜樓 教育局：配合警方釐清

北市內湖區一所實驗教育機構，今發生墜樓意外，一名學生不明原因從5樓安全梯窗戶墜落，失去生命跡象，據了解，該生平時課堂表現...

台南6樓出租公寓套房雙屍命案 男女陳屍床上無明顯外傷

台南市一間6樓出租公寓套房因大門反鎖，今天傍晚約5點44分經民眾發現床上一男一女已無呼吸心跳，桌上有大批不明藥物，加上2...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。