台南6樓出租公寓套房雙屍命案 男女陳屍床上無明顯外傷
台南市一間6樓出租公寓套房因大門反鎖，今天傍晚約5點44分經民眾發現床上一男一女已無呼吸心跳，桌上有大批不明藥物，加上2人沒有明顯外傷，消防人員研判可能服藥物輕生。警方鑑識人員到場採證，2人都沒有明顯外傷，並將報請檢方進一步相驗查明真正死因。
台南市警二分局接獲市警三分局緊急協尋要求，報案人陳女收到弟弟傳的字條，並至三分局報案緊急協尋，三分局請長樂所至協尋人陳男住居地協尋。
所警員經到場敲門皆無人回應，三分局表示協尋人陳男有將遺書及鑰匙一併寄給報案人陳女。警方協請陳女友人先將鑰匙及字條帶至長樂所並開門查看。
家屬的友人至現場後，由現場警方於遺書上有房門密碼，經會同社區主委開門後，發現51歲陳男及44歲楊姓女友雙方躺在床上，身體發黑無生命跡象。
消防局派遣119到場確認，兩人身體已出現屍斑，已無生命跡象，全案通知鑑識及家屬到場，做司法相驗程序。據了解，字條上留有投資股票失利等字樣，警方仍深入查證中。
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