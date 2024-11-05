快訊

因劉德華怒轟王定宇！邱瓈寬被封「喬事天后」 昔營救林志玲、領養女星兒

加碼斷援！經濟部新增5項稅則產品禁止出口俄羅斯 12月生效

曝行政院致電安排工作 施俊吉回絕喊「明天就退休」…親揭下一步要做這事

台南6樓出租公寓套房雙屍命案 男女陳屍床上無明顯外傷

聯合報／ 記者黃宣翰／台南即時報導

台南市一間6樓出租公寓套房因大門反鎖，今天傍晚約5點44分經民眾發現床上一男一女已無呼吸心跳，桌上有大批不明藥物，加上2人沒有明顯外傷，消防人員研判可能服藥物輕生。警方鑑識人員到場採證，2人都沒有明顯外傷，並將報請檢方進一步相驗查明真正死因。

台南市警二分局接獲市警三分局緊急協尋要求，報案人陳女收到弟弟傳的字條，並至三分局報案緊急協尋，三分局請長樂所至協尋人陳男住居地協尋。

所警員經到場敲門皆無人回應，三分局表示協尋人陳男有將遺書及鑰匙一併寄給報案人陳女。警方協請陳女友人先將鑰匙及字條帶至長樂所並開門查看。

家屬的友人至現場後，由現場警方於遺書上有房門密碼，經會同社區主委開門後，發現51歲陳男及44歲楊姓女友雙方躺在床上，身體發黑無生命跡象。

消防局派遣119到場確認，兩人身體已出現屍斑，已無生命跡象，全案通知鑑識及家屬到場，做司法相驗程序。據了解，字條上留有投資股票失利等字樣，警方仍深入查證中。

★珍惜生命，若您或身邊的人有心理困擾，可撥打
安心專線：1925｜生命線協談專線：1995｜張老師專線：1980

台南市某6樓出租公寓套房，驚傳 一男一女陳屍床上沒明顯外傷，警方到場調查。記者黃宣翰／攝影
台南市某6樓出租公寓套房，驚傳 一男一女陳屍床上沒明顯外傷，警方到場調查。記者黃宣翰／攝影

遺書

延伸閱讀

行政院新莊辦公室驚傳39歲公務員死亡 同事上班嚇壞急報警

34歲母就醫檢查報告尚未出爐…1歲女兒哭喊「媽媽」家人才發現陳屍房間

公司通報3天沒到班...破門驚見已死 台中保全陳屍租屋處

19歲員工陳屍沃爾瑪巨型烤爐…警到場機器還在運作 指案情複雜

相關新聞

疑內輪差視線死角…台中聯結車撞同向機車 女捲車底遭輾斃

台中市南屯區五權西路、環中路今下午發生死亡車禍，藍姓男子駕駛聯結車右轉時疑內輪差視線死角，撞上騎機車的王姓女子釀對方捲入...

台中5男女學南韓電影「霹靂油俠」 鑽破中油管線猛抽2000公升柴油

台中陳姓姐弟等5人學韓國電影「霹靂油俠」，挖掘鑽破台灣中油公司的油管偷抽2000公升柴油，刑事被依加重竊盜等罪各判10月...

與母借住宮廟13歲少年遭虐打 宮主夫妻持棍凶殘打人畫面曝

新北市淡水一間宮廟發生嚴重虐童案，與母親借住在宮廟的13歲少年常遭宮廟人員虐打。日前該宮廟胡姓女宮主與周姓男子竟以幫少年...

台南6樓出租公寓套房雙屍命案 男女陳屍床上無明顯外傷

台南市一間6樓出租公寓套房因大門反鎖，今天傍晚約5點44分經民眾發現床上一男一女已無呼吸心跳，桌上有大批不明藥物，加上2...

公車撞進信義區超商 大都會客運道歉允諾懲處並檢討

蔡姓駕駛今天中午駕駛大都會客運公車返回台北市信義區松德站休息，停車後離開，不料，公車卻向後滑行撞進超商，所幸無人傷亡。對...

高雄左營建築裝鋁窗踩空 男墜樓頭部受創昏迷送醫搶救

高雄市左營區今天下午發生工安意外，1名工人在2樓施工不慎墜樓，頭部著地，受創不輕昏迷，送往高雄榮總醫院急救，確實原因由警...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。