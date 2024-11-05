大都會公車未拉妥手煞撞進超商 北市交通局罰9萬元

台北市信義區松德路上一間超商今天遭大都會客運公車撞入店內，交通局調查確認是駕駛員沒拉好手煞車就離開駕駛座導致，依未善盡管理責任重罰大都會9萬元。

大都會客運一輛公車今天中午突然衝撞進松德路上一間超商，所幸無人傷亡。台北市交通局長謝銘鴻獲悉此事後在臉書發文表示，安全不能有一絲僥倖，不容許開車的人有投機、便宜行事心態，此事絕不寬貸。

台北市交通局表示，經與業者了解，事故發生時公車駕駛員正準備返站休息，沒有拉妥手煞車就離開駕駛座，導致公車倒退滑行並碰撞民宅騎樓，造成屋簷及裝潢損壞。

交通局說明，結果不嚴重，但過程相當驚恐，因此依公路法第77條罰鍰額度新台幣9000元至9萬元間，重罰業者9萬元，並要求業者儘速完成受損民宅修繕及賠償，同時提出檢討報告及加強駕駛員教育訓練，善盡管理責任。

大都會客運總經理李建文接受媒體電訪表示，依照標準作業程序，臨停不僅要拉手煞車，在坡道時還要放置三角枕木，避免車輛滑動，將通盤檢討此事件發生原因，並賠償店家全額損失。