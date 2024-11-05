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與母借住宮廟13歲少年遭虐打 宮主夫妻持棍凶殘打人畫面曝

聯合報／ 記者黃子騰／新北即時報導

新北市淡水一間宮廟發生嚴重虐童案，與母親借住在宮廟的13歲少年常遭宮廟人員虐打。日前該宮廟胡姓女宮主與周姓男子竟以幫少年母親出氣為由，持安全帽及棍子猛打少年。少年祖母得知後氣得報警，淡水警目前已傳喚涉案人到案訊後依法送辦。

據了解，少年母親日前帶著患有身心障礙的13歲兒子，至淡水一間宮廟與男友同居。上周五（1日）晚間少年因與母親發生爭吵，少年當下打給阿嬤哭訴，此時宮廟的49歲胡姓女宮主與其49歲周姓丈夫，竟以幫少年母親出氣為由，持安全帽與棍子猛打少年頭部。

監視器畫面中發現，少年被打得不斷哀嚎並求饒，但胡女及周男卻仍凶殘的持續毆打，導致少年頭部、手臂及背部多處挫傷。少年阿嬤得知後氣得立即至板橋分局報案。板橋警方獲報後單一窗口轉至淡水分局偵辦，淡水警立即通報兒少保護，目前已製發通知書通知涉案的胡女及周男到案，詢後將依兒少法傷害罪嫌將2人送辦。

周男（紅圈處）持安全帽猛砸少年（藍圈處）頭部。圖／翻攝TikTok
周男（紅圈處）持安全帽猛砸少年（藍圈處）頭部。圖／翻攝TikTok
新北市淡水這間宮廟傳出虐童案。圖／擷取自GOOGLE地圖
新北市淡水這間宮廟傳出虐童案。圖／擷取自GOOGLE地圖

傷害罪 兒少法 淡水 監視器 虐童

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