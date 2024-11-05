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疑內輪差視線死角…台中聯結車撞同向機車 女捲車底遭輾斃

聯合報／ 記者曾健祐／台中即時報導

台中市南屯區五權西路、環中路今下午發生死亡車禍，藍姓男子駕駛聯結車右轉時疑內輪差視線死角，撞上騎機車的王姓女子釀對方捲入車底，現場經堆高機抬起車身搶救，王女當場失去呼吸心跳，送醫搶救仍不治。

台中市消防局今下午1點13分獲報，派春社、西屯分隊共17人，到場發現王姓女騎士（38歲）受困車底，經現場堆高機協助將拖板車抬高，消防再用墊塊、枕木固定將她救出，王女骨盆變形傷勢嚴重，當場失去呼吸心跳，緊急送中山附醫救治。

台中第四分局調查，聯結車藍姓駕駛（55歲）行經南屯區五權西路外側車道，準備要右轉環中路時，王姓女子騎機車沿同向直行，機車車頭先和聯結車碰撞，造成王女受困車底，機車也被卡在聯結車車前。

據了解，藍男當時駕駛聯結車，見綠燈才剛起步不久疑似內輪差視線死角，未注意車前的王女才釀2車碰撞，警方到場對藍男施以呼氣酒測數值為0。

王女送醫搶救，但今下午仍宣告不治，警方已經調閱周邊監視器還原事故發生經過，詳細案發原因釐清中。

案發現場。圖／消防提供
案發現場。圖／消防提供
案發現場。圖／消防提供
案發現場。圖／消防提供

台中市 死亡 車禍

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