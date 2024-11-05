機車停人行道被拍暴怒！違停2女騎士槓檢舉達人 警開單告發

新北市36歲黃男昨晚在中和區建康路發現2輛機車違停在人行道上，黃男於是持手機拍攝違規狀況，2輛機車車主張女及姚女返回見狀上前理論，雙方發生口角衝突。中和警獲報到場雙方均不願提告，警員對張女、姚女違規停車部分依法開單告發。

據了解，36歲黃男昨天間7時許，在中和區建康路發現2輛機車違停在人行道上，黃男於是掏出手機對2輛機車錄影。此時違停的2輛機車車主37歲張女與22歲姚女與各自友人返回發現，立即上前質問：「你是在錄什麼？」、「就是你檢舉的喔。」