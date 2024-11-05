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機車停人行道被拍暴怒！違停2女騎士槓檢舉達人 警開單告發

聯合報／ 記者黃子騰／新北即時報導

新北市36歲黃男昨晚在中和區建康路發現2輛機車違停人行道上，黃男於是持手機拍攝違規狀況，2輛機車車主張女及姚女返回見狀上前理論，雙方發生口角衝突。中和警獲報到場雙方均不願提告，警員對張女、姚女違規停車部分依法開單告發。

據了解，36歲黃男昨天間7時許，在中和區建康路發現2輛機車違停在人行道上，黃男於是掏出手機對2輛機車錄影。此時違停的2輛機車車主37歲張女與22歲姚女與各自友人返回發現，立即上前質問：「你是在錄什麼？」、「就是你檢舉的喔。」

黃男聽聞後怒回：「關妳什麼事啊」、「妳不用管是誰檢舉的，知道自己違規就好了。」雙方開始越吵越烈。中和警獲報到場，其中1名女騎士向警方表示，擔心黃男拍攝的畫面會對她產生侵害，危及自己的工作。警方告知將雙方都帶回警局後，雙方表示均不願提告，警方也依道路交通管理處罰條例對張女、姚女開出違規停車罰單，依法可處600元以上、1200元以下罰款。

拍攝違停機車的黃男向警方說明狀況。記者黃子騰／翻攝
拍攝違停機車的黃男向警方說明狀況。記者黃子騰／翻攝
中和警方到場，其中1名違停女車主向警方抱怨。記者黃子騰／翻攝
中和警方到場，其中1名違停女車主向警方抱怨。記者黃子騰／翻攝

中和 人行道 機車騎士 違停

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