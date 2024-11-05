花蓮7旬翁晨泳遭湍急溪水沖走 民眾目視追蹤位置助警消救援

花蓮縣秀林鄉水源地砂婆礑溪今天傳出有民眾溺水，72歲萬姓老翁跟友人到溪邊晨泳，疑似體力不支，加上颱風過後水流湍急遭溪水沖走，報案民眾一路用目視追蹤老翁位置，在警消合力救援下，於下游約1公里救起，所幸他只有手腳多處擦傷，沒有生命危險。

花蓮縣消防局指出，今清晨6點多接獲報案，秀林鄉水源地水管制站旁有民眾晨泳時發生溺水意外，消防局派遣3車及5人，攜帶水域救援裝備趕赴現場搶救。由於颱風過後水勢湍急，溪水流速快且湍急，導致落水老翁被沖離落水地點，最終在落水處下游約1公里處被發現。

老翁被救起的主要原因，是報案目擊民眾一路目視跟隨溺水者，即刻提供救援人員資訊，縮短搜尋時間，更提高救援效率，最終在消防人員與目擊民眾迅速分工展開搜尋，成功將老翁救援上岸。

吉安警分局表示，老翁意識清楚無生命危險，僅手腳擦挫傷，因在溪水中掙扎多時，身體極度虛弱，救護人員立即為他初步檢查，並由太太陪同送往慈濟醫院接受進一步治療。