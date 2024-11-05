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男騎士內湖當街遭刺「血一直噴出來」 警打上止血帶成活命關鍵

聯合報／ 記者李奕昕／台北即時報導

台北市李姓男子上月29日徒步經內湖路巷道，認為遭坐在路旁停放機車上的馬姓男子嗆聲，持刀刺傷馬的大腿，馬血流如注經送醫救回一命。警方表示，員警使用止血帶替馬止血，成為活命關鍵。

警方調查，30歲馬姓男子遭22歲李姓男子刺傷後，逃進飲料店求救，坐在櫃台前血流如注，一名休假行經的消防員協助急救；內湖警分局員警持盾牌趕到，呼喊同事取出止血帶，由先到場的警員康家瑋替馬打上止血帶，消防隊接手送醫。

台北市馬姓男子遭李姓男子持刀刺傷，員警使用止血帶替馬止血，消防隊接手送醫。圖／台北市內湖警分局提供
台北市馬姓男子遭李姓男子持刀刺傷，員警使用止血帶替馬止血，消防隊接手送醫。圖／台北市內湖警分局提供

馬說，當時他壓迫止血，完全止不住，又拿背包帶止血，「血還是一直噴出來」，感謝警察使用止血帶，讓他沒有失血過多，在救護車上及到達醫院急診室時仍意識清楚，「我是止血帶的受益者！」

救治馬的三軍總醫院急診室醫師白豐誠說，員警止血帶是社會安全網具體表現，很期待看到這樣的防禦性裝備，無論執法人員或有可能接觸患者的人員，都能擁有一條合適且符合規範的止血帶，遇緊急危難有辦法伸出援手。他呼籲，警察未來的訓練及裝備，能讓員警確切使用裝備，保護自己及民眾。

內湖分局表示，上月23日獲勇源教育發展基金會執行長陳致遠，捐贈280條美國進口CAT GEN-7戰術止血帶，獲贈第6天發生這起案件而派上用場；持續深化員警教育訓練，讓更好的配備發揮最大功效，救護民眾及保障執勤安全。

台北市馬姓男子遭李姓男子持刀刺傷，三軍總醫院急診室醫師白豐誠救治馬，肯定員警使用止血帶。圖／台北市內湖警分局提供
台北市馬姓男子遭李姓男子持刀刺傷，三軍總醫院急診室醫師白豐誠救治馬，肯定員警使用止血帶。圖／台北市內湖警分局提供
台北市馬姓男子遭李姓男子持刀刺傷，警員康家瑋（中）替馬打上止血帶，消防隊接手送醫。圖／台北市內湖警分局提供
台北市馬姓男子遭李姓男子持刀刺傷，警員康家瑋（中）替馬打上止血帶，消防隊接手送醫。圖／台北市內湖警分局提供

內湖 警察

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