中壢逆子失控大爆走！勒暈老父拳打腳踢 桃檢起訴持續收押

桃園中壢齊姓男子長年與父感情不睦，父子倆常因生活習慣起口角糾紛，今年6月間某日上午，齊男突然抓狂，失控將父勒暈倒地，持續拳打腳踢，造成齊父全身傷，家人聞聲報警求救，桃園地檢署偵結，將他依家暴之殺人未遂案起訴，目前關押中。

起訴指出，32歲在市場工作的齊姓男子，與雙親及妹妹一家四口同住於中壢區龍昌路，今年6月30日上午11點30分，下班返家時，看見父親坐在客廳看電視，想起自小到大遭受父親不當管教，及平日為瑣事爭吵，突然抓狂，從父親後方徒手勒住父親的頸部，造成父親因而暈眩倒地。

詎料，齊男仍不鬆手，明知父親倒地後已無反擊能力，仍持續拳腳相向，攻擊齊父頭部、臉部及胸部等重要部位，後因齊母和妹妹聽聞重擊聲響，出面阻擋齊男再行凶並報警，員警與救護車及時獲報到場，齊父倖免於難。

經醫院診治，發現齊父受有創傷性顱內出血、左側枕部顱骨骨折、多處臉部骨折、右側眼窩底骨折血腫、雙側肋骨骨折等傷害。

檢方偵查認為，齊男所為觸犯刑法第271條第1、2項殺人未遂罪，又對直系血親尊親屬犯殺人罪，依法加重其刑二分之一。另齊男雖著手實行殺人行為，但未造成被害齊父死亡，為未遂犯，可依規定減刑。

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