聽新聞
0:00 / 0:00
公車撞進信義區店家 業者：全額負責賠償並通盤檢討
台北市信義區松德路283號今天中午發生公車撞店家案件，當地里長表示，主要是司機臨停，忘記拉手煞車造成，所幸周遭有鐵桿、安全島等止滑，沒有人受傷。公車業者承諾，針對店家賠償，會全額負責。
松友里長張海秋表示，當時公車即將進場停車，不過前面有兩部車擋住，因此司機下車去詢問時，忘記拉手剎車，剛好當地又有斜坡，因此才會下滑並撞進店家內，所幸店家周遭有公車候車桿、騎樓的鐵桿及安全島，才有減速，也沒有路人或店員受傷。
首都客運公司總經理李建文說，初步調查駕駛員當時臨時停，但是忘記拉手煞車，不過，依照標準程序，只要是臨停都要拉手煞車，停車在坡道時也要放置三角枕木，因此針對這起案件，會進行通盤檢討。
另外有關店家賠償部分，李建文也說，已與店家聯繫，會負起責任賠償全額所失。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言