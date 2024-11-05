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公車撞進信義區店家 業者：全額負責賠償並通盤檢討

聯合報／ 記者邱書昱／台北即時報導

台北市信義區松德路283號今天中午發生公車撞店家案件，當地里長表示，主要是司機臨停，忘記拉手煞車造成，所幸周遭有鐵桿、安全島等止滑，沒有人受傷。公車業者承諾，針對店家賠償，會全額負責。

松友里長張海秋表示，當時公車即將進場停車，不過前面有兩部車擋住，因此司機下車去詢問時，忘記拉手剎車，剛好當地又有斜坡，因此才會下滑並撞進店家內，所幸店家周遭有公車候車桿、騎樓的鐵桿及安全島，才有減速，也沒有路人或店員受傷。

首都客運公司總經理李建文說，初步調查駕駛員當時臨時停，但是忘記拉手煞車，不過，依照標準程序，只要是臨停都要拉手煞車，停車在坡道時也要放置三角枕木，因此針對這起案件，會進行通盤檢討。

另外有關店家賠償部分，李建文也說，已與店家聯繫，會負起責任賠償全額所失。

台北市信義區松德路今天中午一輛公車因不明原因撞進騎樓內，造成一旁超商騎樓天花板受損，所幸無造成人員傷亡，事故發生原因仍有待調查。圖／民眾提供
台北市信義區松德路今天中午一輛公車因不明原因撞進騎樓內，造成一旁超商騎樓天花板受損，所幸無造成人員傷亡，事故發生原因仍有待調查。圖／民眾提供
台北市信義區松德路今天中午一輛公車因不明原因撞進騎樓內，造成一旁超商騎樓天花板受損，所幸無造成人員傷亡，事故發生原因仍有待調查。圖／民眾提供
台北市信義區松德路今天中午一輛公車因不明原因撞進騎樓內，造成一旁超商騎樓天花板受損，所幸無造成人員傷亡，事故發生原因仍有待調查。圖／民眾提供

公車 店員 車禍 騎樓

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