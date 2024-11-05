36歲男找泰女買春馬上風猝死 警赫見妖豔應召女竟是男人

新北市36歲曾男日前至永和區一處民宅買春，不料曾男辦事過程疑因太興奮竟突發馬上風，26歲泰籍應召女見狀報警，但曾男送醫仍不治。永和警調查發現該名應召女竟是男的，詢後依社維法、入出國移民法送辦。媒介的游男則依妨害風化罪嫌送辦。

據了解，猝死的36歲曾姓男子上周五（1日）透過網路與應召站游姓業者聯繫，以3000元2次的價格與泰籍女子從事性交易。曾男隨後依指示前往永和區福和路一處民宅，並與應召女春風一度。曾男第一次完事後坐在沙發休息，不料卻突然感到身體不適，隨後就倒在沙發上失去意識。