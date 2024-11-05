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太魯閣洛韶地區遇康芮成孤島…居民搶修管線摔傷頭部 空總吊掛送醫

聯合報／ 記者王思慧／花蓮即時報導

台8線中橫公路東段遇上康芮颱風道路中斷，山上的西寶、洛韶地區土石崩落成為孤島。洛韶57歲葉姓男子搶修山水管線時不慎跌倒，頭部受傷意識模糊，自行到公路局洛韶監工站求助，監工站向太魯閣工務段、消防局求援，空勤總隊今天一早緊急出動直升機救援，吊掛至地面協助送醫。

葉姓男子是洛韶居民，由於颱風後家中停水，昨天獨自上山修復水管，不慎摔傷頭部，昨天下午3時許滿頭鮮血、騎車下山，勉強支撐到公路局東區養護工程分局太魯閣工務段洛韶監工站求助。監工站留守人員發現後，立即協助止血並安頓於監工站內休息待援，並以無線電通報工務段轉向消防局通報救援。

太魯閣工務段長詹晨耀說，中橫公路颱風坍方中斷，救護車無法抵達，監工站成為救護站，由家屬、地方鄰居及監工站進駐同仁輪流看護葉男，展現洛韶地區「視鄰如親」的濃厚人情味。晚間通訊恢復後，慈濟醫院救護團隊昨晚6時50分透過市話詢問病情、指導照護建議，讓葉男狀況稍微好轉。

空中勤務總隊花蓮駐地勤務第一大隊第三隊，於今天上午近7時派遣黑鷹直升機前往救援，將葉男吊掛下山，經救護人員檢傷，葉男頭部右側有撕裂傷，送醫治療。

太魯閣工務段表示，搶災團隊今天清晨起持續在台8線147公里至164公里華祿溪至谷園間搶災清坍，預定今天下午3時搶通道路，解除西寶與洛韶地區孤島狀況。

花蓮秀林鄉洛韶57歲葉姓男子搶修山水管線時不慎跌倒，頭部受傷意識模糊，昨自行到公路局洛韶監工站求助，空勤總隊今天一早吊掛至地面協助送醫。圖／空勤第一大隊第三隊提供
花蓮秀林鄉洛韶57歲葉姓男子搶修山水管線時不慎跌倒，頭部受傷意識模糊，昨自行到公路局洛韶監工站求助，空勤總隊今天一早吊掛至地面協助送醫。圖／空勤第一大隊第三隊提供

中橫公路 太魯閣 康芮颱風

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