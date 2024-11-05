影／台中2猴警察面前亂棍猛砸賓士 囂張竄逃4小時都被抓

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聯合報／ 記者曾健祐／台中即時報導

台中黃姓男子自稱和友人有5萬元債務糾紛，今清晨找楊姓少年到文心南路1間KTV前要教訓對方，不顧當時1輛警方巡邏車就在面前，還囂張持棍棒猛砸1輛黑色賓士車，警員立即上前，但黃、楊跳上機車竄逃，警方調閱監視器4小時內抓到2人依法送辦。

台中第四分局指出，今清晨5點多南屯派出所警員在文心南路1間KTV前執行守望勤務時，發現黃姓男子（18歲）從警車面前走過，還拿棍棒朝停在一旁的1輛黑色賓士車猛砸一頓。

車上2名警員見狀立即開門下車上前制止，未料黃男砸完拔腿狂奔，再跳上前方楊姓少年（17歲）等待接應的機車，隨即猛催油門加速逃逸，警員徒步追了20公尺未果，調閱周邊監視器鎖定2人身分，4小時內抓到人。

警方查，黃男自稱和被害車主有5萬元債務糾紛，彼此也有共同友人，但針對細節沒有多談，他今晨因得知被害人的車停在文心南路KTV前，就和楊姓少年到場想教訓對方，且當時巡邏警車就在面前，黃卻絲毫不顧忌，還囂張在警察面前犯罪。

警方發現，黃當時持棍棒砸毀賓士車前擋風玻璃、左後視鏡，但砸車全程不到20秒，警方透過監視器抓到人，將依毀損罪嫌分別送台中地檢、台中地院少年法庭。

黃男不顧警車就在旁邊，囂張持棍棒朝黑色賓士車猛砸。圖／翻攝自黑色豪門企業社群
黃男不顧警車就在旁邊，囂張持棍棒朝黑色賓士車猛砸。圖／翻攝自黑色豪門企業社群

KTV 債務 擋風玻璃 監視器 警車

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