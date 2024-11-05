影／微型電動二輪車須掛牌 11月底違規上路開罰
高雄市警交通大隊製作趣味短片提醒車主，微型電動二輪車須在11月29日以前，盡快到監理單位申請掛牌，11月30日如果未領牌照騎上路，警方將取締開罰。
高雄市警交通大隊表示，微型電動二輪車自2022年11月30日全面納入管理，車主須在今年11月29日前完成掛牌程序，並投保強制險，才可合法上路行駛，以免受罰。
警方表示，11月30日起未領用牌照卻行駛上路，可依道路交通管理處罰條例第71-1條第1項1款，處罰1200元至3600元以下罰鍰，並禁止行駛，另騎微型電動二輪車未戴安全帽，可處駕駛人300元罰鍰；微電車載人，可依同條例處罰300元至600元罰鍰；未滿14歲駕駛微型電動二輪車，可處罰600元至1200元罰鍰，並當場禁止駕駛，車輛移置保管。
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