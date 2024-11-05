影／微型電動二輪車須掛牌 11月底違規上路開罰

高雄市警交通大隊製作趣味短片提醒車主，微型電動二輪車須在11月29日以前，盡快到監理單位申請掛牌，11月30日如果未領牌照騎上路，警方將取締開罰。

高雄市警交通大隊表示，微型電動二輪車自2022年11月30日全面納入管理，車主須在今年11月29日前完成掛牌程序，並投保強制險，才可合法上路行駛，以免受罰。