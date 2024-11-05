高雄毒品犯逃亡遭通緝 栽在闖紅燈被攔查落網

高雄市任姓男子因毒品案遭判16年被通緝，警方3日巡邏時發現任姓男子騎車闖紅燈，一查發現他遭台灣橋頭地方檢察署通緝，並在身上發現俗稱喪屍煙彈的毒品依托咪酯、海洛因等。

高雄市政府警察局鹽埕分局五福四路派出所員警3日晚間7時20分，巡邏行經鹽埕七賢二路與河西路口時，見48歲任姓男子騎機車闖紅燈後攔查，發現任姓男子曾因毒品案被判16年，卻未到案入監，遭橋檢通緝。

鹽埕分局今天說，任姓男子面對警方盤查時相當緊張，一度說不出身分證字號，警方查出任姓男子去年12月遭通緝，警方對任姓男子搜身發現毒品依托咪酯煙彈、海洛因及安非他命等並查扣。

警方調查，任姓男子得知要入獄服刑而躲避警方查緝，未料因交通違規遭攔查，全案訊後依毒品通緝及違反毒品危害防制條例移送橋檢偵辦。

※ 珍愛生命，向毒品說 NO！毒品危害防制諮詢專線 0800-770-885