竹市警所長王新弘阻詐逮車手 搭配時事到金融機構宣講

台灣詐騙猖獗，詐騙案已超過毒品和公共危險罪，躍居收案量最大的罪名。上月22日，新竹市警局第二分局轄內一共就有三間銀行通報民眾遭詐騙，所幸警即時攔阻，未釀憾事，有鑒於此，轄內關東橋派出所長王新弘針對轄區金融機構林立，還有科學園區及多間大學特性，利用轄內金融機構晨會親自前往宣講．教育行員辨識遭詐民眾，加強互動，獲得好評。

二分局轄內有科學園區及多間大學，外來人口眾多，金融機構林立，王新弘針對轄區特性，搭配刑事資歷，加強與金融機構聯繫，利用轄內金融機構晨會親自前往宣講，並搭配時事主題，教育行員辨識遭詐民眾，並建立即時聯繫窗口，他說，民眾的每一分錢都得來不易，行員是阻詐的第一線，也是最重要的一環，因此，警方會常態與行員互動，盡可能將詐欺憾事降至最低。

警方指出，上月22日，關東橋派出所接連接獲光復路沿線上新光銀行竹科分行、渣打銀行光復分行、國泰世華竹科分行3間銀行通報疑似有民眾遭詐，經線上員警趕往現場，發現民眾還是輕信假檢警、假投資等詐騙老梗，經勸阻終於打消民眾領、匯款念頭，共替三人守下150萬元血汗錢。

警方說，這三件阻詐案，其中一名被害人江姓女子，22日當天行跡鬼祟走進銀行向行員稱要領款投資，欲將款項交付給由詐騙集團車手假扮的理財專員，關東橋所獲報後，王新弘與員警趕抵現場，不斷勸阻，成功說服江女，並提前到面交地點埋伏，等戴姓詐騙車手現身立刻將其逮捕，扭送偵辦，當場查扣工作機1支、投資公司工作證2張、現金收款收據、投資操作合約書，警詢後依加重詐欺罪嫌移送檢方。