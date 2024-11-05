嘉義父子北上賣粽葉卻失聯 家屬急報警…竟迷路到桃園
嘉義縣一名54歲蘇姓男子昨清晨載著老父親要到北部賣粽葉，途中卻不慎迷路，且蘇男沒帶手機無法求助及導航，便一路開到桃園在觀音地區打轉，家屬整天聯絡不上蘇男急忙報警求助，經大園警方定位蘇男車輛行車軌跡，總算在桃科工業區內尋獲慌張的蘇男父子，後續也聯繫其家屬前來接回。
大園警方昨下午4點多接獲嘉義警方轉報，有一名蘇姓男子清晨駕駛小貨車，載著老父親從嘉義住處離開後就不知去向，家屬發現兩人離家多時且未帶手機聯絡不上，著急報警求助，經警方定位行車軌跡，發現蘇男的車輛最後出現在桃園市觀音地區，隨即通報轄區派出所協助搜尋。
觀音分駐所獲報後立即調閱監視器，發現蘇男車輛在台66線往新屋方向四處移動，員警見天色漸暗，擔心入夜後蘇男父子人在異鄉孤立無援，於是通報線上警力沿著蘇男車輛的軌行車跡在附近擴大搜索，經過近兩小時的努力，終於在大潭北路上攔到蘇男的車輛。
蘇男被攔下後驚魂未定，表示他只是帶著父親出門要到北部賣粽葉，卻不知為何突然迷路，他沒帶手機也無法求助及導航，只能憑感覺走，不知自己身在何處，心裡相當著急。員警見兩人疲憊不堪，先將他們帶返所休息，並提供飲食讓兩人補充體力，後續也通知蘇男家屬前來接人，令蘇男家屬相當感謝。
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