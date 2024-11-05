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影／通緝犯躲老式化糞池狼狽落網 消防員支援「沖澡」
基隆市陳姓通緝犯受傷，趁就醫時跳跑後，躲進老式化糞池仍落網。因為全身汙穢，員警通知消防員噴水沖洗後，再帶回製作筆錄後，今依妨害公務、脫逃未遂罪嫌移送檢方偵辦。
基隆警二分局今天表示，員警昨天下午4時在新豐街一處社區，逮捕被通緝的陳男。過程中陳男情緒激動，不斷抵抗，造成陳男和員警都受傷。
警方原本要戒護陳男前往三軍總醫院基隆分院治療，此時陳男衝撞員警，脫離控制後往外衝，員警在後方追趕，並通報支援警力，最後發現陳男竟然跳入老式化糞池躲藏。
陳男泡在糞水之中，滿身狼狽。警方聯絡消防人員到場支援，架梯提供陳男爬出化糞池後，再對著他噴水沖洗後帶回調查，警詢後依妨害公務、脫逃未遂罪嫌，將他移送基隆地方檢察署偵辦並建請羈押。
基隆警二分局長楊宗昆表示，嫌犯就醫過程中，同仁未落實人犯安全戒護作業，會提列案例教育，檢討分析處置流程，提醒同仁務必落實相關作業規範，確保不要出現疏失。
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