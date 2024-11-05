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太魯閣居民巡水管摔傷 公路局攜手空勤救援送醫

中央社／ 花蓮縣5日電

颱風「康芮」造成中橫公路中斷，太魯閣洛韶社區斷水、斷電，洛韶葉姓居民昨天搶修山水管線不慎摔傷，頭部撕裂傷，向公路局搶修人員求援，今天上午由空勤直升機接駁下山就醫。

公路局東區養護工程分局太魯閣工務段指出，葉姓男子（57歲）是洛韶當地居民，颱風後家中山水停水，他昨天獨自上山巡水管時不慎摔傷，昨天下午3時許滿頭鮮血、騎車下山到太魯閣工務段洛韶監工站求助。

太魯閣工務段長詹晨耀今天接受中央社記者採訪指出，因山區沒有通訊，監工站人員以無線電向工務段通報，由山下人員協助向花蓮縣消防局報案。

中橫公路因颱風「康芮」造成坍方中斷，救護車無法抵達。詹晨耀說，監工站變身救護站，搶修人員、社區居民輪流照顧葉男，晚間通訊恢復後，慈濟醫院救護團隊透過電話詢問病情、指導照護，葉男狀況稍微有好轉。

空中勤務總隊勤務第一大隊第三隊（花蓮駐地）今天上午近7時派遣黑鷹直升機前往救援，將葉男吊掛下山，經救護人員檢傷，葉男頭部右側有撕裂傷，送往醫院治療中。

中橫公路 太魯閣 黑鷹直升機

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