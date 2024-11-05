快訊

大陸博士生10年暴增一倍因失業率高？學者：與美國有關

台中公捷處長爆性騷「至少5女受害」 盧秀燕開鍘：即日起停職調查

MLB／日職前輩白目行徑惹毛大谷 網酸：活該被拒訪

影／軍中同袍退伍幹詐團水房 1年經手約2億元

聯合報／ 記者林保光／高雄即時報導

黃姓男子與軍中同袍退伍後，涉嫌當詐騙集團「水房」，為詐團設提、轉帳牟利。警方查出他們租台南飯店客房當據點，攻堅逮人，發現近1年來已經手約2億元詐款，全案移送法辦後，3人經檢方聲押獲准。

據了解，黃姓（42歲）、鄭姓（34歲）2男子原本是軍中同袍，他們自去年設立詐團水房，收購人頭帳戶轉帳，由曾向他們借錢卻還不了債的顏姓男子（38歲）等人協助提款，匯款給上游詐團，經金融機構發覺金流異常，高雄市刑警大隊偵五隊追查人頭帳戶幕後黑手，才查出他們涉案。

警方追查他們的行蹤，6月至9月間行動拘捕他們，查出帶頭的黃姓男子藏匿台南市東區某飯店，把飯店當水房據點，趁顏姓男子交款，攻入飯店房間逮捕他們，搜出135萬元贓款，查扣電腦主機、手機、金融卡等贓物。

警方清查黃等人經手的資料，發現至少15人因投資股票誤入詐團陷阱，受騙約2億元，其中1名七旬老翁自今年1月至3月多次匯款，被騙約2000萬元最多。警方依詐欺、違反洗錢防制法將黃等3人移送橋頭地檢署，3人都經檢察官聲押獲准。

黃姓男子等3人涉嫌當詐團水房，警方查出他們近1年來經手2億元，將他們移送法辦。記者林保光／翻攝
黃姓男子等3人涉嫌當詐團水房，警方查出他們近1年來經手2億元，將他們移送法辦。記者林保光／翻攝
警方攻入飯店房間壓制黃姓男子。記者林保光／翻攝
警方攻入飯店房間壓制黃姓男子。記者林保光／翻攝

台南 洗錢 聲押 飯店

延伸閱讀

影／南投詐團編可憐女子故事...騙22純情男詐900萬落網

詐騙800多萬元還不夠 台南女報警逮詐團50多歲車手

商演歌手被誘騙赴泰拘禁詐團園區 友人：業績沒達標就被電擊毆打

影／婦遭騙400萬央求「出金」 詐團竟「佛心」派女車手還30萬遭逮

相關新聞

太扯！陸軍新兵偷撿子彈竟在廁所試槍 軍方說話了

桃園市楊梅區陸軍109旅虎躍部隊的楊梅營區義務役新兵，昨天在陸軍新竹縣湖口基地廁所開槍事件， 陸軍第六軍團指揮部今天上午...

影／宜蘭市女中路機車行暗夜起火 3人受困陽台驚險獲救

宜蘭市女中路三段一間機車行今天凌晨發生火警，現場為3層樓RC建築物，1樓起火全面燃燒，冒出烈火濃煙，有3名男子跑到3樓焦...

陸軍109旅下基地訓練傳槍響 義務新兵持步槍開槍

桃園市楊梅區隸屬陸軍109旅虎躍部隊楊梅營區，昨天早上前往湖口基地打靶之後，在基地廁所突然傳出槍響，一名義務役新兵，被發...

假車牌有「高仿版」台業者與對岸合作升級 刑事局逮人

台灣假車牌氾濫，警政署下令徹查，刑事局智財大隊查出台灣張姓、紀姓男子與對岸業者合作，升級車牌技術，連台灣車牌的字體、梅花...

影／軍中同袍退伍幹詐團水房 1年經手約2億元

黃姓男子與軍中同袍退伍後，涉嫌當詐騙集團「水房」，為詐團設提、轉帳牟利。警方查出他們租台南某飯店客房當據點，攻堅逮人，發...

六旬婦人掉入愛情陷阱 差點被騙一百萬

台南市胡姓婦人昨天下午1點多神情慌張地到忠義路某銀行要提款100萬元，一開始說是要購買黃金，後又改口稱朋友借錢投資等，銀...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。