影／軍中同袍退伍幹詐團水房 1年經手約2億元

黃姓男子與軍中同袍退伍後，涉嫌當詐騙集團「水房」，為詐團設提、轉帳牟利。警方查出他們租台南某飯店客房當據點，攻堅逮人，發現近1年來已經手約2億元詐款，全案移送法辦後，3人經檢方聲押獲准。

據了解，黃姓（42歲）、鄭姓（34歲）2男子原本是軍中同袍，他們自去年設立詐團水房，收購人頭帳戶轉帳，由曾向他們借錢卻還不了債的顏姓男子（38歲）等人協助提款，匯款給上游詐團，經金融機構發覺金流異常，高雄市刑警大隊偵五隊追查人頭帳戶幕後黑手，才查出他們涉案。

警方追查他們的行蹤，6月至9月間行動拘捕他們，查出帶頭的黃姓男子藏匿台南市東區某飯店，把飯店當水房據點，趁顏姓男子交款，攻入飯店房間逮捕他們，搜出135萬元贓款，查扣電腦主機、手機、金融卡等贓物。