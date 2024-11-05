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影／宜蘭市女中路機車行暗夜起火 3人受困陽台驚險獲救

聯合報／ 記者戴永華／宜蘭即時報導

宜蘭市女中路三段一間機車行今天凌晨發生火警，現場為3層樓RC建築物，1樓起火全面燃燒，冒出烈火濃煙，有3名男子跑到3樓焦急待援救，被消防人員救出送醫，並無大礙。

縣消防局在凌晨2點5分接獲報案，出動第一大隊、宜蘭、壯圍、員山及礁溪分隊救災人車前往，起火點疑似位於透天店面的1樓，起火前樓上有人睡覺休息，當消防人員抵達時，機車行烈焰衝天，3名男子在陽台求救，濃煙密布，情況危急。

消防人員一方面射水滅火，一方面緊急呼叫「3樓的，有鑰匙可以進去嗎？」消防人員火勢控制在1樓，架梯把飽受驚嚇的3 人救出，送到陽明交大醫院就醫檢查，火勢於2點33分被撲滅，這次共出動消防車13輛、48人救火，起火原因正鑑定調查中。

宜蘭市女中路機車行半夜火警，消防人員到場時已經全面燃燒，3人受困頂樓陽台獲救。圖／消防局提供
宜蘭市女中路機車行半夜火警，消防人員到場時已經全面燃燒，3人受困頂樓陽台獲救。圖／消防局提供
宜蘭市女中路機車行半夜火警，消防人員到場時已經全面燃燒，3人受困頂樓陽台獲救。圖／消防局提供
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宜蘭市女中路機車行半夜火警，消防人員到場時已經全面燃燒，3人受困頂樓陽台獲救。圖／消防局提供
宜蘭市女中路機車行半夜火警，消防人員到場時已經全面燃燒，3人受困頂樓陽台獲救。圖／消防局提供
宜蘭市女中路機車行半夜火警，消防人員到場時已經全面燃燒，3人受困頂樓陽台獲救。圖／消防局提供

宜蘭 消防人員 火災 車行

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