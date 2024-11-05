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單車童命喪斑馬線 父疑肇事車速過快
台中黃姓男童騎單車在斑馬線上，先與機車擦撞，倒地後遭休旅車輾過，送醫不治。男童父親昨到事故現場招魂，哭訴案發前4分鐘才通電話，兒子說「等一下就回去」，竟成遺言；他質疑肇事者車速過快，否則「怎麼會煞不住？」
檢方昨訊問兩名涉案駕駛後，依過失致死罪，命以3萬元交保。事故地點北屯敦化路二段、仁平路口，議員質疑，中市自行車族群多，但事故數偏高，欠缺專用道，也無相關標線。台中市交通局表示，今將到現場會勘，針對行人與自行車族群推動「安全共存」方案。
男童家屬昨前往事故地點招魂，距離黃家僅約600公尺。哥哥喊著「弟弟」，但擲筊未獲回應，直到法師引導哥哥說「請你快點來這，不要再玩了」，才獲得應允。黃父再到殯儀館，接受檢察官訊問與陪同驗屍。
男童父親經營小型汽車修配廠，他說，兒子和同學騎單車去新平公園玩，有交代過馬路要小心，事發前4分鐘才打電話給兒子，提醒回家寫功課，後來兒子沒回家，連打5、6通沒人接，才知道遇到車禍，兒子腳踏車被撞壓扁，「看到心都碎了」。他說，車子經過路口、斑馬線都要減速，「這是常識」，質疑肇事車車速過快，希望檢警查明。
交通局長葉昭甫說，台中每天5萬人騎自行車，今天將到事故路口現勘；近年著重改善校園、人行道安全，將盤點道路、校園、公園周邊，朝行人、自行車及汽機車「安全共存」努力；另將加強宣導，經過路口慢行。
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