聽新聞
0:00 / 0:00

單車童命喪斑馬線 父疑肇事車速過快

聯合報／ 記者陳宏睿陳秋雲黃寅／台中報導

台中市11歲黃姓男童騎單車過馬路，在斑馬線上被機車撞倒地，再遭休旅車輾過不治。（紅箭頭為男童行向，藍箭頭為機車、休旅車行向）。記者陳宏睿／攝影
台中市11歲黃姓男童騎單車過馬路，在斑馬線上被機車撞倒地，再遭休旅車輾過不治。（紅箭頭為男童行向，藍箭頭為機車、休旅車行向）。記者陳宏睿／攝影
台中黃姓男童騎單車在斑馬線上，先與機車擦撞，倒地後遭休旅車輾過，送醫不治。男童父親昨到事故現場招魂，哭訴案發前4分鐘才通電話，兒子說「等一下就回去」，竟成遺言；他質疑肇事者車速過快，否則「怎麼會煞不住？」

檢方昨訊問兩名涉案駕駛後，依過失致死罪，命以3萬元交保。事故地點北屯敦化路二段、仁平路口，議員質疑，中市自行車族群多，但事故數偏高，欠缺專用道，也無相關標線。台中市交通局表示，今將到現場會勘，針對行人與自行車族群推動「安全共存」方案。

男童家屬昨前往事故地點招魂，距離黃家僅約600公尺。哥哥喊著「弟弟」，但擲筊未獲回應，直到法師引導哥哥說「請你快點來這，不要再玩了」，才獲得應允。黃父再到殯儀館，接受檢察官訊問與陪同驗屍。

男童父親經營小型汽車修配廠，他說，兒子和同學騎單車去新平公園玩，有交代過馬路要小心，事發前4分鐘才打電話給兒子，提醒回家寫功課，後來兒子沒回家，連打5、6通沒人接，才知道遇到車禍，兒子腳踏車被撞壓扁，「看到心都碎了」。他說，車子經過路口、斑馬線都要減速，「這是常識」，質疑肇事車車速過快，希望檢警查明。

交通局長葉昭甫說，台中每天5萬人騎自行車，今天將到事故路口現勘；近年著重改善校園、人行道安全，將盤點道路、校園、公園周邊，朝行人、自行車及汽機車「安全共存」努力；另將加強宣導，經過路口慢行。

人行道 休旅車 殯儀館 腳踏車 自行車 過失致死

延伸閱讀

台中男童被撞現場斑馬線「消失」 議員批：駕駛如何禮讓？落漆！

台中男童騎單車遭撞不治 議員要求行人單車共道降低危險

台中男童遭輾亡 那麼大路口為何明有三色號誌卻不用？

綠爆中市公捷處長涉性騷 藍營也駡：公車出事從不見說明

相關新聞

單車童命喪斑馬線 父疑肇事車速過快

台中黃姓男童騎單車在斑馬線上，先與機車擦撞，倒地後遭休旅車輾過，送醫不治。男童父親昨到事故現場招魂，哭訴案發前4分鐘才通...

高雄婦人晚間騎機車上國道 被車流嚇到「自摔」全身傷

高雄44歲張姓婦人4日晚間6時許騎機車誤闖國道1號，張女疑從國1尾端的交流道北上後，一路往北騎行，後因緊張自摔，車上物品...

少年逛基隆廟口夜市臀部突遭刺傷 1少年被逮：他講話很嗆

一名少年今天晚間在基隆市愛四路夜市逛街時，突遭人以折疊刀刺傷臀部，警方循線查緝到涉案少年，犯嫌供稱，因之前遭對方欺負、講...

出遊畫面曝！同學剛揪騎單車 台中小五童住家外600公尺遇死劫

台中市國小黃姓學童昨天騎單車行經北屯新平公園時，在騎經斑馬線時，連遭機車撞上、休旅車輾過，送醫不治。

【即時短評】優化防颱機制 要求貨輪出港避風要給船活路

如果有1艘貨輪在颱風來襲時可能出狀況，待在港內可能撞毀碼頭設施，干擾港務運作，出港遇難危及人命，導致漏油汙染，輕重之間如...

台中男童被撞現場斑馬線「消失」 議員批：駕駛如何禮讓？落漆！

台中國小學童3日騎單車過馬路被撞身亡，台中議員謝家宜、蔡耀頡指出，事故現場斑馬線竟斑駁不明，「駕駛看不到斑馬線如何禮讓行...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。