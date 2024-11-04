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出遊畫面曝！同學剛揪騎單車 台中小五童住家外600公尺遇死劫

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出遊畫面曝！同學剛揪騎單車 台中小五童住家外600公尺遇死劫

聯合報／ 記者陳宏睿／台中即時報導

台中市國小黃姓學童昨天騎單車行經北屯新平公園時，在騎經斑馬線時，連遭機車撞上、休旅車輾過，送醫不治。

檢警調閱學童案發前後行向發現，黃童是先與好友，在下午2時許騎單車外出，下午3時許即在住家附近約600公尺遭遇車禍，黃父也泣訴，兒子案發前4分鐘還有接電話，沒想到遇到橫禍。

根據民眾住家監視器，黃童同學是昨天下午1時許，騎單車到黃家，接著下午2時18分，黃童與同學騎單車一起外出，下午3時46分即在新平公園附近遇到車禍，案發地點僅距離黃家約600公尺左右。

黃父說，兒子昨天是跟同學騎單車到新平公園玩，有交代兒子過馬路要小心，昨天下午3時42分，他還有打給兒子，兒子當時有回「等一下回去，寫功課」，後來兒子沒回家，連打5、6通沒人接，才知道兒子接完電話後4分鐘，即遇到車禍。

警方調查，案發地點是閃燈路口，二名駕駛都無酒駕，正調閱監視器釐清案發經過、肇事責任，全案將依過失致死罪偵辦，今報請檢察官相驗。檢察官今天下午相驗訊問後，諭知湯男、傅男各依3萬元交保，擇日安排解剖，釐清死因。

台中市黃姓男童昨天與同學騎單車出遊，在新平公園附近遭遇車禍，黃童身亡。圖／讀者提供
台中市黃姓男童昨天與同學騎單車出遊，在新平公園附近遭遇車禍，黃童身亡。圖／讀者提供

單車 車禍

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