聽新聞
0:00 / 0:00
出遊畫面曝！同學剛揪騎單車 台中小五童住家外600公尺遇死劫
台中市國小黃姓學童昨天騎單車行經北屯新平公園時，在騎經斑馬線時，連遭機車撞上、休旅車輾過，送醫不治。
檢警調閱學童案發前後行向發現，黃童是先與好友，在下午2時許騎單車外出，下午3時許即在住家附近約600公尺遭遇車禍，黃父也泣訴，兒子案發前4分鐘還有接電話，沒想到遇到橫禍。
根據民眾住家監視器，黃童同學是昨天下午1時許，騎單車到黃家，接著下午2時18分，黃童與同學騎單車一起外出，下午3時46分即在新平公園附近遇到車禍，案發地點僅距離黃家約600公尺左右。
黃父說，兒子昨天是跟同學騎單車到新平公園玩，有交代兒子過馬路要小心，昨天下午3時42分，他還有打給兒子，兒子當時有回「等一下回去，寫功課」，後來兒子沒回家，連打5、6通沒人接，才知道兒子接完電話後4分鐘，即遇到車禍。
警方調查，案發地點是閃燈路口，二名駕駛都無酒駕，正調閱監視器釐清案發經過、肇事責任，全案將依過失致死罪偵辦，今報請檢察官相驗。檢察官今天下午相驗訊問後，諭知湯男、傅男各依3萬元交保，擇日安排解剖，釐清死因。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言