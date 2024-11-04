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台中男童被撞現場斑馬線「消失」 議員批：駕駛如何禮讓？落漆！

聯合報／ 記者陳秋雲／台中即時報導

台中國小學童3日騎單車過馬路被撞身亡，台中議員謝家宜、蔡耀頡指出，事故現場斑馬線竟斑駁不明，「駕駛看不到斑馬線如何禮讓行人」、「落漆」，不少學校周邊甚至有「消失的斑馬線」；交通局長葉昭甫允諾，明年初完成改善。

台中國小學童昨騎單車，過馬路時遭機車撞上，遭後方車輛輾過，送醫後不治，事故原因檢警調查釐清中，警方與市府相關單位明上午10時30分現勘。

台中市議會交通地政業務質詢，議員謝家宜今天重返學童事故現場勘察，發現行人行穿線根本已斑駁到看不清楚，她質疑行人走斑馬線安全嗎？

議員蔡耀頡說，現場斑馬線已斑駁到幾乎看不到，市府也應檢討，連人行道標線都模糊不清，駕駛如何禮讓行人？

議員陳淑華、陳俞融說，不少學校周邊的行穿線也「落漆」，有的一側有畫綠斑馬、另一側沒畫，不然就是行人穿越線模糊。尤其進入夜間，磨損嚴重的行穿線在天色限制下，更是不易辨識，「消失的行穿線」根本無法提供民眾良好的行人行走環境，台中市府對行人通行安全改善態度輕忽。

台中市副市長黃國榮指出，認同斑馬線、行穿線標線確實應要巡檢，確保相關標線達到效果。

交通局長葉昭甫說， 會加速盤點行穿線情況，盼能在明年初全面加強鋪劃完成。

男童事故現場，行人穿越線「落漆」，用路人可能忽視，造成危險。圖／議員謝家宜提供
男童事故現場，行人穿越線「落漆」，用路人可能忽視，造成危險。圖／議員謝家宜提供

台中市 行人 議員 車禍

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