快訊

中職／無意外！曾子祐奪新人王 寫雄鷹隊史第一人紀錄

出遊畫面曝！同學剛揪騎單車 台中小五童住家外600公尺遇死劫

10年房價所得比再創高！台中、台南家庭得多4年不吃不喝 北市持續吃土

中國貨輪擱淺油孔泡在海水 機具難上船仍無法抽油

中央社／ 新北4日電

中國籍貨輪「鈺洲啟航」日前擱淺新北野柳岬，船上有290噸油品，作業人員今天登上貨輪完成抽油前置作業，但因油孔已浸泡在海水中，且施工機具無法送上貨輪，今天仍無法抽油。

颱風康芮遠離後，交通部航港局協調平台船「海歷15號」等船舶前往現場海域，但接連3天都因海象不佳無法抽油，今天上午「海歷15號」等船舶順利靠近「鈺洲啟航」。

作業人員登上「鈺洲啟航」後開始進行預防堵漏作業，封堵完成後，接續巡檢船上各油櫃狀況，所幸「鈺洲啟航」內的油櫃並未受損，現場僅有打開艙門時些許油膜漏出。

不過，現場海況雖相較前幾天稍好，但海象依舊差，加上滿潮，經確認後，「鈺洲啟航」的油孔已浸泡在海水，增加抽油難度，平台船也因受到海浪拍打不斷搖晃，施工機具無法透過船上吊臂吊掛上「鈺洲啟航」，作業人員完成巡檢後暫時撤離。

相關單位現正評估在「鈺洲啟航」原本的油孔另做接頭，或在船體洗洞另闢油孔方式，若海象持續惡劣，也不排除以直升機吊掛方式，將發電機等施工機具吊掛上「鈺洲啟航」，以利後續推進抽油作業。

另一方面，交通部航港局原本希望能出動升降平台船到場協助，但經與業者下午至現場勘查後，擔心平台船的樁腿若固定在礁岩的海床，會有滑樁風險，將進一步與海事工程業者討論，尋找更適合的特殊船舶，能安全且有效協助執行抽油作業。

「鈺洲啟航」10月29日上午駛離基隆港，由於載重及受到颱風康芮外圍環流影響，運轉能力不足，滯留在野柳岬0.6浬近海下雙後錨棄船，17名船員平安送至基隆，「鈺洲啟航」10月31日觸礁擱淺在野柳岬，船上載運的橋式起重機傾倒在礁岩上，船上存有柴油、重油和滑油共約290噸。

基隆港 海象 野柳

延伸閱讀

侏儒抹香鯨母子八里擱淺 幼鯨不幸亡、母鯨獲救重返大海

影／油汙染東北角海岸危機暫解除 海事人員今登貨輪封堵抽油

野柳貨輪擱淺 海上錨定抽油行不通 評估改固定海床抽油

陸籍貨輪野柳擱淺連2天無法抽油 明東北季風減弱擬分階段進行

相關新聞

出遊畫面曝！同學剛揪騎單車 台中小五童住家外600公尺遇死劫

台中市國小黃姓學童昨天騎單車行經北屯新平公園時，在騎經斑馬線時，連遭機車撞上、休旅車輾過，送醫不治。

台74線轎車擋救護車不禮讓 短短2分鐘…狂踩煞車高達27次

台中市一輛救護車在19日行經台74線快速道路時，遇到一輛黑色轎車擋道，在救護車前不斷踩煞車，有網友在網路平台發布此影片，...

小五男童騎腳踏車被撞不治 哥招魂喊「不要再玩了」第二筊才完成

台中市11歲黃姓男童，昨天下午騎腳踏車經過敦化路二段路口時，先後遭機車和休旅車撞擊、輾壓，送醫不治。63歲的黃父今不捨的...

94歲臥床嬤遭虐兩度求救…全身瘀傷被掐頸搥胸 女看護認了

苗栗縣苑裡鎮一名94歲阿嬤全身是瘀傷，家屬懷疑是印尼籍女家庭看護工施虐，今年10月期間阿嬤曾兩度求救喉嚨被掐、胸口被捶，...

【即時短評】優化防颱機制 要求貨輪出港避風要給船活路

如果有1艘貨輪在颱風來襲時可能出狀況，待在港內可能撞毀碼頭設施，干擾港務運作，出港遇難危及人命，導致漏油汙染，輕重之間如...

台中男童被撞現場斑馬線「消失」 議員批：駕駛如何禮讓？落漆！

台中國小學童3日騎單車過馬路被撞身亡，台中議員謝家宜、蔡耀頡指出，事故現場斑馬線竟斑駁不明，「駕駛看不到斑馬線如何禮讓行...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。