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趁攤主暫時離開他擅自賣蘋果惹事　社子市場爆4人亂鬥釀3傷

聯合報／ 記者李隆揆／台北即時報導

李姓兄弟檔曾將台北市士林區社子市場內攤位出租蔡姓女子，多年前因雙方口角致蔡女退租，昨弟弟李男趁蔡女暫時離開攤位，擅自將攤中一箱蘋果當街叫賣，蔡女見狀上前理論，其洪姓友人、哥哥李男後續也加入衝突，4人徒手釀傷，警詢後初步朝傷害、恐嚇罪方向偵辦。

警方調查，士林分局社子派出所昨晚7時許獲報，民眾指稱社子市場內有人打架，員警到場時現場已無打架情事，清查發現事件當事人為56歲李姓兄弟檔、56歲洪姓男子及63歲蔡姓女子。

據悉，李姓兄弟檔從父親手中接管社子市場一處攤位，先前曾出租給蔡女擺攤，後來雙方因細故爭吵退租，李姓兄弟檔仍對蔡女心生不滿，且弟弟李男長期情緒不穩，市場眾人皆知，蔡女退租後李姓兄弟檔的攤位就長期無人承租，兄弟2人收入停擺，遂不時騷擾蔡女。

弟弟李男昨晚趁蔡女暫離攤位，擅自將攤中一箱蘋果帶上街叫賣，蔡女見狀上前理論「你怎麼可以拿我的水果去賣！」兩人發生拉扯推擠，蔡女友人洪男見狀認定蔡女遭欺負，上前加入爭吵，哥哥李男剛好經過，也立刻加入戰局，雙方推擠導致弟弟李男肋骨骨裂，蔡女、洪男臉部及四肢擦挫傷。

員警到場後弟弟李男情緒遲未能平復，警方決定將其強制送往台北榮總治療，後續李男發現有肋骨骨裂狀況，旋即住院治療；蔡女、洪男部分則在員警介入後正式提告李姓兄弟檔傷害、恐嚇罪，警詢後將依法送辦。

士林分局社子派出所昨晚7時許獲報，民眾指稱社子市場內有人打架，員警到場時現場已無打架情事。記者李隆揆／翻攝
士林分局社子派出所昨晚7時許獲報，民眾指稱社子市場內有人打架，員警到場時現場已無打架情事。記者李隆揆／翻攝

兄弟 恐嚇 情緒

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