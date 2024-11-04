聽新聞
0:00 / 0:00
台74線轎車擋救護車不禮讓 短短2分鐘…狂踩煞車高達27次
台中市一輛救護車在19日行經台74線快速道路時，遇到一輛黑色轎車擋道，在救護車前不斷踩煞車，有網友在網路平台發布此影片，指控該車駕駛不禮讓救護車，短短2分鐘即煞車27次。第五警分局表示，此案未接獲報案，檢視影片後已構成違法，將通知車主到案，製單告發。
第五警分局表示，此案未接獲報案，經檢視相關影片後，影片中黑色轎車未禮讓救護車、多次踩煞車擋道的行為，已違反道交條例規定，將聯絡車主到案，後續依法製單告發。
五分局指出，依道交條例第43條規定，汽車駕駛人駕駛汽車非遇突發狀況，在行駛途中任意驟然減速、煞車或於車道中暫停，可罰6000元至3.6萬元，當場禁止駕駛，吊扣牌照6個月。
另依道交條例第45條規定，聞消防車、救護車、警備車、工程救險車、毒性化學物質災害事故應變車之警號，不立即避讓者，可處汽車駕駛人3600元罰鍰，吊銷駕駛執照。
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言