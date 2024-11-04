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台74線轎車擋救護車不禮讓 短短2分鐘…狂踩煞車高達27次

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台74線轎車擋救護車不禮讓 短短2分鐘…狂踩煞車高達27次

聯合報／ 記者陳宏睿／台中即時報導

台中市一輛救護車在19日行經台74線快速道路時，遇到一輛黑色轎車擋道，在救護車前不斷踩煞車，有網友在網路平台發布此影片，指控該車駕駛不禮讓救護車，短短2分鐘即煞車27次。第五警分局表示，此案未接獲報案，檢視影片後已構成違法，將通知車主到案，製單告發。

第五警分局表示，此案未接獲報案，經檢視相關影片後，影片中黑色轎車未禮讓救護車、多次踩煞車擋道的行為，已違反道交條例規定，將聯絡車主到案，後續依法製單告發。

五分局指出，依道交條例第43條規定，汽車駕駛人駕駛汽車非遇突發狀況，在行駛途中任意驟然減速、煞車或於車道中暫停，可罰6000元至3.6萬元，當場禁止駕駛，吊扣牌照6個月。

另依道交條例第45條規定，聞消防車、救護車、警備車、工程救險車、毒性化學物質災害事故應變車之警號，不立即避讓者，可處汽車駕駛人3600元罰鍰，吊銷駕駛執照。

台中市一輛黑色轎車被網友指控涉在19日行駛台74線北屯段時，多次踩煞車阻擋救護車。記者陳宏睿／翻攝
台中市一輛黑色轎車被網友指控涉在19日行駛台74線北屯段時，多次踩煞車阻擋救護車。記者陳宏睿／翻攝

台中市 影片 救護車

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