台74線轎車擋救護車不禮讓 短短2分鐘…狂踩煞車高達27次

台中市一輛救護車在19日行經台74線快速道路時，遇到一輛黑色轎車擋道，在救護車前不斷踩煞車，有網友在網路平台發布此影片，指控該車駕駛不禮讓救護車，短短2分鐘即煞車27次。第五警分局表示，此案未接獲報案，檢視影片後已構成違法，將通知車主到案，製單告發。

第五警分局表示，此案未接獲報案，經檢視相關影片後，影片中黑色轎車未禮讓救護車、多次踩煞車擋道的行為，已違反道交條例規定，將聯絡車主到案，後續依法製單告發。

五分局指出，依道交條例第43條規定，汽車駕駛人駕駛汽車非遇突發狀況，在行駛途中任意驟然減速、煞車或於車道中暫停，可罰6000元至3.6萬元，當場禁止駕駛，吊扣牌照6個月。