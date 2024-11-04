騎電動滑板車上路害女騎士擦撞摔車 新北男恐挨罰3600元

新北市47歲王男昨天下午在三芝區四棧橋騎乘電動滑板車時，遭後方1輛由40歲曹女騎乘的機車撞上，曹女人車當場倒地不起。救護人員到場發現曹女頭部受創、四肢擦挫傷，所幸送醫後已無大礙。但王男因在道路上騎滑板車，恐將面臨最高3600罰款。

據了解，昨天下午4時許47歲王姓男子騎乘滑電動滑板車，沿著新北市三芝區四棧橋往淡水方向行進，突遭後方40歲曹女騎機車擦撞，曹女撞上王男後車輛失控摔倒還滑行約5公尺才停下，騎乘電動滑板車的王男則未受傷。