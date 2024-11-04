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騎電動滑板車上路害女騎士擦撞摔車 新北男恐挨罰3600元

聯合報／ 記者黃子騰／新北即時報導

新北市47歲王男昨天下午在三芝區四棧橋騎乘電動滑板車時，遭後方1輛由40歲曹女騎乘的機車撞上，曹女人車當場倒地不起。救護人員到場發現曹女頭部受創、四肢擦挫傷，所幸送醫後已無大礙。但王男因在道路上騎滑板車，恐將面臨最高3600罰款

據了解，昨天下午4時許47歲王姓男子騎乘滑電動滑板車，沿著新北市三芝區四棧橋往淡水方向行進，突遭後方40歲曹女騎機車擦撞，曹女撞上王男後車輛失控摔倒還滑行約5公尺才停下，騎乘電動滑板車的王男則未受傷。

警方及救護人員獲報趕抵，發現曹女頭部受創血流如注，四肢也有多處擦挫傷，立即將她醫急救，所幸並無生命危險。而王男因在道路上騎乘電動滑板車，已違反道路交通管理處罰條例第32-1條，依法可處1200元以上，3600元以下罰款，至於這起車禍確切肇責歸屬仍待警方調查釐清。

曹女騎乘機車撞上騎滑板車的王男。圖／擷取自記者爆料網
曹女騎乘機車撞上騎滑板車的王男。圖／擷取自記者爆料網
淡水警方獲報趕抵現場進行採證。記者黃子騰／翻攝
淡水警方獲報趕抵現場進行採證。記者黃子騰／翻攝

新北 罰款 車禍 電動滑板車

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