澎湖男子駕船海釣 疑風浪過大落海身亡
澎湖70歲丁姓漁民今早駕駛小船出海釣魚，疑因風浪過大，失足跌落海中，隨海潮飄流至西嶼牛心灣岸際。岸巡前往處理時人已氣絕，全案由警方報請檢方相驗。
第七岸巡隊赤馬安檢所於今天近午時分接獲民眾報案指出，在西嶼牛心灣岸際發現疑似一具飄流遺體，赤馬安檢所立即調派2車3人前往處理，並同步通報第13巡防區、白沙分局西嶼分駐所及西嶼消防隊等單位共同協處。
警方調查，落海意外的丁姓漁民，早上獨自駕駛自用小船（休閒漁政船），自赤馬漁港報關出海釣魚，海面因颱風外圍環流影響，風浪不穩定，可能在海釣時，不慎失去重心跌倒摔落海中溺水，隨著漲潮飄流至牛心灣岸際。這起意外，由警方報請檢方相驗；至於休閒漁政小船，岸巡委請友船拖返港區。
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