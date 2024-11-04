小五男童騎腳踏車被撞不治 哥招魂喊「不要再玩了」第二筊才完成

台中市11歲黃姓男童，昨天下午騎腳踏車經過敦化路二段路口時，先後遭機車和休旅車撞擊、輾壓，送醫不治。63歲的黃父今不捨的說，他患有糖尿病、心臟病，因修車工作無法按時吃飯，貼心的小兒子經常會騎著腳踏車去買便當給他吃，發生意外，「心都碎了」也質疑是疑肇事者車速太快，否則到了斑馬線「怎麼會煞不住」。

黃父今和男童生母，以及另兩個哥哥赴事故地點招魂，接著再轉赴市立殯儀館接受檢察官訊問和陪同驗屍。過程中，他和家屬幾度掩面哭泣，場面哀戚。

招魂時，法師一邊誦經一邊拿起招魂幡，由哥哥負責喊「弟弟，現在給你引魂」，第一筊沒有成功，接著法師引導哥哥說「請你快點來這，不要再玩了」，第二次擲筊才順利完成。

黃父哽咽說，兒子昨天想找同學到家中複習功課，騎了腳踏車出門，他下午打電話給兒子，想提醒要回家寫功課，兒子說好，但隔了好久卻不見回家，不料卻就在距離家650公尺的路口遇上死劫。他趕到現場，發現兒子的腳踏車已被撞壓扁，心都碎了。

黃父說，他老來得子，上個月10日才幫兒子開心切蛋糕、過生日。小兒子非常乖巧、安靜，常會騎腳踏車去買便當給他吃，餓了也會自己到超商買東西吃。每次出門，他都會叮嚀小兒子騎車要注意看路口、遵守交通號誌。他說，不管路口是否有號誌，車輛到了路口都應該減速，因此質疑肇事者是車速太快，要是有減速，到了斑馬線「怎麼會煞不住」。

了解黃家的鄰居說，黃父和越南籍外配妻子離異，但前妻住在附近，周六、日會回來煮食，共同照顧小孩。黃童很乖巧，平常都和爸爸睡在一起，還會照顧爸爸，兩人等於相依維命。黃童去世，黃父的傷心可見一斑。