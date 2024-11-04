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94歲臥床嬤遭虐兩度求救…全身瘀傷被掐頸搥胸 女看護認了

聯合報／ 記者范榮達／苗栗即時報導

情境示意圖。圖／Ingimage
情境示意圖。圖／Ingimage

苗栗縣苑裡鎮一名94歲阿嬤全身是瘀傷，家屬懷疑是印尼籍女家庭看護工施虐，今年10月期間阿嬤曾兩度求救喉嚨被掐、胸口被捶，警方10月21日受理報案，看護承認動手，全案依傷害罪嫌偵辦中。

阿嬤的孫女今天在Dcard貼文，阿嬤全身都是瘀傷的照片，還有醫師的診斷證明書，診斷（病名）臉部挫傷、前胸壁挫傷、下背和骨盆挫傷、腹壁挫傷、雙側上臂挫傷、雙側前臂挫傷、雙側大腿挫傷，慘況引起熱議，認為太誇張、殘忍，看了讓人好心疼。

原po指出，阿嬤長期臥床，皆需要靠看護工翻身、餵食、拍痰，今年6月底新來的看護（30歲），初期印象普通，10月開始行為改變，幾乎24小時都開視訊，講電話也變大聲，有時請看護幫翻身拍痰會給白眼。

家人10月14日、16日看阿嬤時，阿嬤求助「救我，外勞掐我」、「她捶我胸口」，當時發現瘀青很深，看護推說不知道，後來家裡只要有空的人，就會回家陪伴阿嬤並監督看護，未料，18日又發現阿嬤肚子、四肢、背多處瘀青。

原po說，21日阿嬤到醫院全身健康檢查、驗傷，醫生告知阿嬤體內並無出血，或是任何疾病會導致身體多處瘀青，瘀傷應為外力所致，家人當天安排入住護理之家，社工懷疑受虐通報，家人也向警方報案。

苗栗縣政府勞工及青年發展處接獲通報，介入查訪了解，處長王浩中強調類似事件零容忍，通霄警察分局證實21日受理報案，當天通知看護說明，看護坦承因心情煩躁，才對老婦動手報復，仲介公司將看護帶回宿舍集中管理，靜候司法審理，全案依傷害罪嫌函送苗栗地檢署偵辦。

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一名印尼籍女看護被控對照顧的94歲阿嬤涉嫌施虐，10月21日到案向警方說明坦承動手。圖／民眾提供
一名印尼籍女看護被控對照顧的94歲阿嬤涉嫌施虐，10月21日到案向警方說明坦承動手。圖／民眾提供

Dcard 傷害罪 家人 看護 阿嬤

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