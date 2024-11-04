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桃園廣告招牌工廠火警 濃濃黑煙狂竄出…瀰漫整條馬路
桃園市桃園區春日路一處廣告招牌工廠，今下午1點多發生1樓廠內工作區起火燃燒，濃濃黑煙不斷竄出，導致春日路上瀰漫煙霧，消防人員獲報到場救援，花費16分鐘撲滅火勢，所幸無人受困。
桃園市消防局今下午1點14分接獲報案，桃園區春日路一處廣告招牌工廠發生火災，派出消防人員45名、消防車17輛及救護車1輛到場救援，現場為地上2層鐵皮結構建築物；起火層第1層，燃燒1樓工作區內的櫃子、家具及充電座，燃燒面積20平方公尺。
桃園市消防局指出，現場不斷竄出濃煙，春日路上車流全放慢速度行駛，消防人員於下午1點40分撲滅火勢，2點07分殘火處理完畢，所幸無人員受傷受困，詳細起火原因有待進一步調查釐清。
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