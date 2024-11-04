侏儒抹香鯨母子八里擱淺 幼鯨不幸亡、母鯨獲救重返大海

新北市八里淡水河畔昨天驚傳侏儒抹香鯨母子擱淺。海巡人員獲報與新北市動保處、海委會海洋保育署及中華鯨豚協會前往救援，救援人員到場發現小抹香鯨不幸死亡，長3公尺的母抹香鯨仍有生命跡象，在海巡人員協助下以救生艇拖引出海野放。

據了解，海洋委員會海巡署北部分署第八岸巡隊八里安檢所昨天上午11時許接獲通報，在八里區淡水河畔有2隻鯨豚擱淺沙灘。海巡人員立即聯繫海洋保育署、中華鯨豚協會、新北市動保處等單位前往救援。