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侏儒抹香鯨母子八里擱淺 幼鯨不幸亡、母鯨獲救重返大海
新北市八里淡水河畔昨天驚傳侏儒抹香鯨母子擱淺。海巡人員獲報與新北市動保處、海委會海洋保育署及中華鯨豚協會前往救援，救援人員到場發現小抹香鯨不幸死亡，長3公尺的母抹香鯨仍有生命跡象，在海巡人員協助下以救生艇拖引出海野放。
據了解，海洋委員會海巡署北部分署第八岸巡隊八里安檢所昨天上午11時許接獲通報，在八里區淡水河畔有2隻鯨豚擱淺沙灘。海巡人員立即聯繫海洋保育署、中華鯨豚協會、新北市動保處等單位前往救援。
救援人員到場發現擱淺的是一對保育類侏儒抹香鯨母子，經查看長約2公尺的小抹香鯨已經死亡，由海巡人員協助搬移上岸，交由中華鯨豚協會帶回協會冰存作為教學使用。另外1隻長約3公尺的母抹香鯨尚有生命反應，且體型壯碩沒有明顯外傷，經救援團隊評估活動力良好尾鰭擺動正常，由海巡人員協助以船隻拖引出外海野放，於船上觀察發現抹香鯨泳姿正常且下潛海中，後續將持續請海巡巡邏時再留意。
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