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影／高職生在KTV包廂圍毆逼被害人下跪磕頭 警查緝6人到案

聯合報／ 記者戴永華／宜蘭即時報導

宜蘭羅東鎮某KTV包廂日前爆發一群高職生圍毆1名同學，雙方因細故糾紛，不滿被害人向「老大」道歉不夠大聲，拳打腳踢，把被害人從廁所打到包廂，再打到門邊，驚動包廂服務員開門查看。警方獲報後調查揪出6名加害人，依傷害及妨害秩序罪嫌函送偵辦。

羅東警分局表示，10月26日接獲報案稱在轄內KTV包廂有民眾遭同行友人毆打成傷，並經網路社群揭露，羅東分局相當重視，立即組成專案小組積極偵辦。

警方調查，被害人日前因細故與友人發生糾紛，與友人一同前往KTV唱歌時，現場友人提起該糾紛，再度引爆雙方不悅，一群人要求被害人道歉未果，隨即動手毆打成傷，行徑囂張。

涉案影片中1名高職生遭一群人拳打腳踢，跩打逼他下跪，由於道歉磕頭不夠大聲，被打到牆腳門邊，此時KTV服務員開門查看，要他們不要打架，一群人聲稱沒事...；被害人被拉回包廂後，跪地重重在地面磕頭磕出聲，過程中還被嗆「去報警啊」。

羅東分局獲報後迅速掌握6名對象身分全數查緝到案，依傷害及妨害秩序罪嫌函送偵辦，分局重申對暴力犯罪零容忍，針對任何違法暴力事件必定依法究辦，呼籲民眾切勿因一時衝動，誤蹈法網。

一群高職生在KTV包廂圍毆強逼被害人下跪，向老大磕頭道歉，並將人毆打成傷，羅東警方獲報後，查緝6人到案送辦。圖／翻攝自網路影片
一群高職生在KTV包廂圍毆強逼被害人下跪，向老大磕頭道歉，並將人毆打成傷，羅東警方獲報後，查緝6人到案送辦。圖／翻攝自網路影片
一群高職生在KTV包廂圍毆強逼被害人下跪，向老大磕頭道歉，並將人毆打成傷，羅東警方獲報後，查緝6人到案送辦。圖／翻攝自網路影片
一群高職生在KTV包廂圍毆強逼被害人下跪，向老大磕頭道歉，並將人毆打成傷，羅東警方獲報後，查緝6人到案送辦。圖／翻攝自網路影片
一群高職生在KTV包廂圍毆強逼被害人下跪，向老大磕頭道歉，並將人毆打成傷，羅東警方獲報後，查緝6人到案送辦。圖／翻攝自網路影片
一群高職生在KTV包廂圍毆強逼被害人下跪，向老大磕頭道歉，並將人毆打成傷，羅東警方獲報後，查緝6人到案送辦。圖／翻攝自網路影片
一群高職生在KTV包廂圍毆強逼被害人下跪，向老大磕頭道歉，並將人毆打成傷，羅東警方獲報後，查緝6人到案送辦。圖／翻攝自網路影片
一群高職生在KTV包廂圍毆強逼被害人下跪，向老大磕頭道歉，並將人毆打成傷，羅東警方獲報後，查緝6人到案送辦。圖／翻攝自網路影片

KTV 羅東 老大

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