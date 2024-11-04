台中男童遭輾亡 那麼大路口為何明有三色號誌卻不用？

11歲男童在這麼大的路口被撞死，原因除了肇責，明明有三色號誌卻不用，令人費解，行人路權在那裡？ 圖／警方提供

台中市11歲男童昨外出騎腳踏車遊玩，通過北屯區敦化路與仁平路口發生交通事故，議員陳雅惠說，市民反映「這麼大的路口為何全天開閃紅燈與閃黃燈？」交通局長葉昭甫說，其實這路段是尖峰時段開三色號誌，因地方反映離峰時人車很少，才開閃紅與黃燈。

議員張芬郁痛批，每次發生意外後，交通局只會裝設紅綠燈改善，市府應加強宣導「安全駕駛行為」才是首要任務。

警方說，男童一度在斑馬線上停下，隨後往對向前進，不料騎士撞上男童腳踏車後輪，男童連人帶車倒在斑馬線上，又遭休旅車撞上輾過，遭連人帶車往前輾過。

警方確認，這處路口是T字路口，每天4時至9時、17時至19時是三色號誌運作，其餘時段為閃紅黃燈。交通事故發生當下，男童面對的號誌是閃紅燈、2名肇事駕駛面對的號誌為閃黃燈。

陳雅惠說，這是大路口，為何白天不是用三色號誌，而用閃黃或閃紅燈，她質疑難道府為了想省錢？這麼路口要男童或行人怎麼過馬路？

局長葉昭甫說，這處是尖峰時間是採三色號誌，因地方一再反映指仁平路這一端路口，每天的人車都不多，一 直停等很浪費時間，要求改號誌。評估後，離峰才改為閃黃與閃紅燈。

葉昭甫說，類似路口在全台中已更改約400多處，有的地方反映，經過會勘才更改，因依學理判斷，人車少的時段是離峰時間，改採閃黃或閃紅燈。至於敦化與仁平路口，屬A1事故，相關單位明天會到現場勘查，了解號誌等是否改進。

交通局針對易肇事路口，根據用路人的習慣做改善，另承諾在年底前會完成63處路口改善。市議員張芬郁指出，但居高不下的交通肇事率、行人死亡率，處處都顯現市府缺乏行人路權意識，與改善效率慢半拍，致死亡率可能攀升。

根據道安網統計，今年1到8月，台中市行人交通事故30日死亡人數高達35人，全台之冠，較去年同期增加4件；若與前3年同期平均比較來看，今年1到8月行人死傷數1814人，漲幅32.6%；交通事故總件數4萬6,337件，漲幅35.6%、事故死傷人數6萬750人，漲幅33.7%，都是全台第一。

張芬郁呼籲市府應正視行人安全問題，加強違規停車的查處、清晰標線設置，也要想辦法向市民宣導、教育改善駕駛的道路安全意識，讓學童、市民與遊客能安心行走在台中的道路上。